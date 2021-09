Ricordate i due cani sequestrati ad un uomo di 74 anni lo scorso 28 agosto nelle campagne di Mandas? Oggi stanno bene e non sono più costretti a starsene legati ad una catena sotto il sole cocente.

I Carabinieri li hanno affidati nelle amorevoli mani dei volontari della Lega nazionale per la difesa del cane. Si tratta di un’associazione che ha l’obiettivo di tutelare la vita e il benessere di cani e gatti. E che da tempo ha esteso il proprio impegno alla difesa degli animali di ogni specie e razza.

Il salvataggio dei due cani legati alla catena

Il loro ex proprietario, un uomo di 74 anni, aveva legato i poveri animali ad una catena. Costringendoli a vivere sotto il sole cocente e la pioggia, senza potersi riparare o allontanare da quel piccolo spazio che li circondava.

Fortunatamente, dopo un controllo alla vigna dell’uomo, gli agenti dei Carabinieri della Stazione di Gesico hanno notato la straziante situazione dei due amici a quattro zampe ed hanno deciso di intervenire. Un passante aveva lanciato l’allarme, intenerito dalla sofferenza e dall’aspetto dei poveri cagnolini. Un cane maschio e una femminuccia di soli due mesi,

Il 74enne è accusato di maltrattamento nei confronti degli animali e adesso dovrà rispondere delle sue azioni. Inizialmente, i cani erano stati sequestrati ed affidati ad un veterinario del posto, per le visite e tutte le cure necessarie.

Presto troveranno una famiglia vera ed amorevole

Ora è arrivata la bellissima notizia dell’affidamento nelle mani dei volontari. Quest’ultimi si occuperanno di lavorare con i due animali, per insegnare loro ad avere di nuovo fiducia degli esseri umani. E non appena saranno pronti, cercheranno per loro delle amorevoli famiglie. Non dovranno più avere paura di vivere legati ad una catena e di rischiare di morire ogni giorno.