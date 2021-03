Brody è un dolcissimo bull dog francese, che è riuscito a riunirsi con la sua famiglia umana dopo esser scomparso dalla sua abitazione. Un uomo lo ha acquistato al confine con il Messico, per mille dollari. Tutti ora sono al settimo cielo per come si è conclusa la vicenda, ma la polizia sta indagando su quanto accaduto.

CREDIT: ABC7

Debbie Campbell è una donna che vive a San Lorenzo, in California. Un giorno ha letto l’annuncio di adozione di questo cucciolo ed insieme ai suoi figli, ha deciso di andare a conoscerlo.

Tra loro è nato qualcosa di unico sin da subito ed è per questo che hanno deciso di adottare il piccolo Brody. Erano tutti felici per averlo nelle loro vite.

Pochi mesi dopo il suo arrivo nella famiglia, è avvenuto il dramma che ha sconvolto tutti. Il cucciolo è riuscito a fare un buco nella recinzione del giardino ed è fuggito via. I suoi amici umani se ne sono resi conto in fretta, ma nonostante i loro disperati tentativi, non hanno mai ricevuto notizie.

CREDIT: ABC7

Hanno pubblicato molti appelli sui social ed hanno anche appeso dei volantini per la città. Tuttavia nessuno aveva informazioni del loro amato amico a quattro zampe.

Il ritrovamento di Brody

Esattamente poche settimane dopo, un uomo chiamato Benjamin Gonzalez ha trovato un ragazzo che stava vendendo questo cane, al confine con il Messico. Voleva mille dollari e non aveva alcun tipo di documento o di informazione sul cucciolo.

Il signore vedendo lo sguardo triste e spento di Brody ha deciso di prenderlo. Voleva trovare una nuova famiglia disposta ad adottarlo. Tuttavia, quando è andato dal veterinario, ha fatto l’incredibile scoperta.

Il cane aveva già degli amici umani che lo stava cercando disperatamente. Infatti il medico ha subito avvisato Debby del suo ritrovamento e la donna è scoppiata in lacrime. Ancora nessuno sa come sia riuscito ad arrivare in quella zona, ma tutti sono felici perché Benjamin, nonostante la richiesta di denaro, non si è affatto tirato indietro.

CREDIT: ABC7

Gli agenti di polizia hanno avviato un’indagine su questo episodio. Credono che qualche persona abbia trovato il cucciolo a vagare per la città e lo abbia rubato. Essendo un bulldog francese, una razza molto ricercata, ha deciso di rivenderlo.