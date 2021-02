John Weston è un uomo che viveva in California. Dopo aver incontrato il piccolo PawPaw, nonostante la terribile diagnosi, ha deciso di adottarlo. Tuttavia, prima di andare via da questo mondo, ha aspettato di trovare la casa perfetta per il suo cucciolo. Ha trovato una famiglia amorevole e dolce.

Il tutto è iniziato circa 4 anni fa. Una sua vicina di casa, Sherri Franklyn ha presentato al signore il cane. Quella che avrebbe dovuto essere la sua famiglia, lo aveva abbandonato e stava soffrendo molto per questa drastica ed improvvisa separazione.

John aveva saputo da pochi giorni la terribile diagnosi, ma ha deciso di adottarlo comunque. Era sulla sedia a rotelle, però sapeva che il cucciolo lo avrebbe aiutato ad andare avanti e a passare dei bellissimi momenti.

Dopo 3 lunghi anni, è accaduto quello che tutti si aspettavano. Purtroppo le condizioni dell’uomo si sono aggravate drasticamente. Però, lui non voleva morire senza aver prima trovato la casa perfetta per il suo piccolo PawPaw.

Insieme alla sua amica Sherri hanno pubblicato diversi annunci sul web e la vicenda è diventata virale. In molti, infatti, si sono fatti avanti per conoscere il cucciolo.

La bellissima adozione di PawPaw

Tra queste persone, c’era un ragazzo chiamato Bernie Knobbe, che ha attirato l’attenzione di tutti i volontari. Aveva già adottato dei cani con storie difficili alle spalle.

Per questo voleva donare una casa per sempre al cucciolo e voleva far capire al suo amico umano, che con lui sarebbe stato protetto e al sicuro. Infatti dopo diverse telefonate, è salito subito in macchina ed è andato al rifugio per poterlo conoscere.

PawPaw forse aveva capito la situazione e si è lasciato presto andare. Era felice di poter incontrare quella famiglia. Di conseguenza dopo tutti i controlli del caso, l’uomo ha potuto finalmente ufficializzare la meravigliosa adozione.

Sherri ha informato subito il suo amico John della bellissima notizia. Tuttavia, pochi giorni dopo il cuore del signore ha cessato per sempre di battere. Tutti sono convinti che abbia atteso il lieto fine del suo cane, per andare via per sempre.