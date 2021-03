Il disperato appello di Marcos: vuole vendere urgentemente la sua auto per pagare le spese mediche del suo cane malato

Un episodio straziante è stato reso pubblico sul web pochi giorni fa. Un uomo ha messo in vendita la sua auto, con una certa urgenza, per poter pagare le spese mediche del suo cane malato. Purtroppo ha bisogno di denaro e vista la crisi economica, ha anche perso il lavoro.

La storia di questo signore, chiamato Marcos Gomez, è diventata virale sul web e in molti si sono fatti avanti per poterlo aiutare. È stato proprio lui a lanciare un disperato appello sui social.

L’uomo ha adottato il suo amato cucciolo molti anni fa. Hanno sempre vissuto l’uno al fianco dell’altro ed infatti sono diventati inseparabili. Per l’amico umano, il cane è tutta la sua vita.

Tuttavia, durante un controllo di routine dal veterinario, è venuta fuori una terribile verità, che ovviamente ha sconvolto Marcos. Il medico lo ha sottoposto a tutti controlli, però durante il test per il cimurro, ha scoperto che aveva contratto questa grave malattia.

Il cucciolo per poter guarire e per poter tornare a stare bene, ha bisogno di diverse cure e trattamenti, che hanno un costo molto elevato.

La decisione dell’uomo per il suo cane malato

Ovviamente Marcos non ha la minima intenzione di far stare male il suo amico a quattro zampe e soprattutto, ha il terrore di perderlo per sempre. Purtroppo a causa del Covid ha anche perso il suo lavoro. Quindi è stato costretto a chiedere aiuto sul web.

L’uomo ha pubblicato un annuncio di vendita della sua auto e nella didascalia, ha scritto che ha bisogno di soldi per pagare le spese mediche per il suo cane. Di conseguenza, è disposto a venderla anche ad un prezzo inferiore.

La storia di questo signore, è diventata virale. In molti si sono fatti avanti per poterlo aiutare. Hanno avviato delle raccolte fondi, con la speranza di riuscire a recuperare il denaro necessario per il suo cucciolo.