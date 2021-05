Quando ha visto l'alligatore afferrare Jake, Mike non ci ha pensato un secondo e si è gettato in acqua

La storia che vi vogliamo raccontare oggi parla dell’incredibile ed eroico salvataggio del cane Jake, ad opera del suo splendido proprietario, un uomo di nome Mike McCoy. I due stavano facendo una tranquillissima passeggiata in campagna, quando un grosso alligatore è spuntato fuori dallo stagno ed ha catturato il labrador retriever. Grazie alla freddezza dell’uomo, ora il cucciolo è sano e salvo.

Essere proprietari di un amico a quattro zampe, porta con se anche tanta responsabilità. Un padroncino deve badare al suo amico peloso e non deve permettere che gli accada qualcosa di brutto. Mike, l’incredibile eroe di questa storia, ha dimostrato che nulla è più importante della salute del suo cagnolino Jake.

Come ogni giorno, i due erano usciti per una tranquilla passeggiata nelle campagne della California. Era una bella giornata, l’aria era buona e nulla pareva essere preoccupante.

All’improvviso, dallo stagno vicino al quale stavano passando, è saltato fuori un alligatore. Il grosso rettile ha afferrato il cagnolino nelle sue fauci e lo ha trascinato in acqua.

Mike, colto assolutamente ala sprovvista da quello che stava succedendo, ha avuto una freddezza ed un coraggio incredibili.

Senza pensarci un secondo, con sangue freddo, si è precipitato verso l’aligatore con l’intento di riprendersi il suo cagnolino.

Mike rischia la sua vita per salvare quella di Jake

Fortunatamente Mike conosceva gli alligatori e sapeva bene come comportarsi con lui.

Si è tuffato in acqua, ha preso il rettile dalla parte della schiena e gli ha infilato un pollice in un occhio. Questo gesto, oltre a togliere ovviamente la vista all’alligatore, ha fatto si che quest’ultimo fosse disorientato.

Mike, nonostante l’animale provasse a morderlo, non ha mai mollato la presa. Per lui era importante solamente salvare il suo cucciolo, il resto non contava nulla.

Dopo qualche secondo di lotta, l’alligatore ha mollato la presa ed è fuggito nelle acque dello stagno.

Sia Jake che Mike hanno riportato ferite abbastanza gravi a causa dei morsi dell’alligatore. Ma in fin dei conti erano sani e salvi, ed era ciò che importava di più.