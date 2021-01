Uomo si ferma per salvare un cane che stava rischiando di essere investito e decide di portarlo a casa: “Sono riuscito a trovare il proprietario, così l’ho chiamato. Ma quelle parole mi hanno spezzato il cuore”

A volte il destino mette le persone o gli animali sul cammino di altri, ed è proprio quello che è accaduto al cagnolino Cooper. Il destino l’ha messo sulla strada di Mike Densberger, un trasportatore di attrezzature pesanti del Nebraska. Un giorno, l’uomo stava guidando verso Auburn, una città nell’Alabama orientale. All’improvviso, ha notato un cagnolino che vagava in mezzo alla strada. Sembrava un incrocio di beagle.

Il povero Cooper era spaventato e nervoso. Chi era quell’estraneo e cosa voleva da lui? Dopo averlo preso tra le braccia, Mike si è preoccupato di dare al cane un po’ d’acqua e di caricarlo sul suo camion. Durante il viaggio verso casa, il cagnolino si è addormentato e l’uomo si è lasciato conquistare da quel musino dolce.

Dopo diverse indagini, Mike e sua moglie Kelly, sono riusciti a scoprire qualcosa sul passato del cagnolino e a rintracciare il suo proprietario.

Ci ha detto che non lo voleva più. Era cieco e vecchio e lo aveva lasciato per strada perché non ne voleva più sapere. In quel preciso momento, sono stato orgoglioso di dirgli che mi sarei occupato io di lui.