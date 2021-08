La donna non aveva il denaro necessario per le cure della piccola Chloe, ma uno sconosciuto si è offerto di aiutarla

La vita a volte è imprevedibile e da un momento all’altro si può perdere tutto. Questo infatti è ciò che è accaduto ad una donna, chiamata Teresa Boeklem. A causa di una grave malattia stava anche per perdere la sua piccola Chloe. Per fortuna però, uno sconosciuto dal cuore enorme, si è offerto di aiutarla.

CREDIT: YOUTUBE

L’accaduto ovviamente è diventato in fretta virale sul web ed in molti si sono complimentati con quest’uomo, che non ha mai voluto far conoscere la sua identità.

Teresa come la maggior parte delle famiglie nel mondo, a causa dell’emergenza che si è diffusa in tutto il mondo, ha subito delle perdite molte gravi. Oltre ad aver perso i genitori e la zia, ha subito un aborto.

Inoltre, proprio per la diminuzione del lavoro, è stata anche licenziata. Non aveva più nulla. Aveva solo l’amore e l’affetto della sua cagnolina Chloe. Sono sempre state inseparabili e tra loro è nato un legame davvero speciale.

CREDIT: YOUTUBE

Tuttavia, un giorno è avvenuto qualcosa di davvero drammatico. La piccola a quattro zampe ha avuto un malore improvviso ed ha perso i sensi. Di conseguenza l’ha dovuta portare d’urgenza dal veterinario.

Dopo alcuni esami ed un’accurata visita, è emersa una verità davvero triste da accettare. La cucciola purtroppo era malata ed aveva bisogno di diversi trattamenti per tornare a stare bene. Però, la sua amica umana non aveva il denaro necessario per le cure.

L’intervento dello sconosciuto per la piccola Chloe

CREDIT: YOUTUBE

Teresa ovviamente era disperata, non riusciva proprio a smettere di piangere, poiché sapeva che la sua piccola a quattro zampe stava male. Per questo, alla fine, ha deciso di pubblicare un disperato appello sui social.

È proprio a quel punto che la donna ha ricevuto una chiamata davvero bellissima. Uno sconosciuto ha detto alla ragazza che voleva pagare tutte le spese mediche. Ecco il video della vicenda di seguito:

La storia ovviamente è diventata in fretta virale sul web e Teresa, pochi giorni fa, ha aggiornato i suoi amici con una bella notizia. La piccola ha ricevuto la sua prima trasfusione e le cure sembra che stiano portando ai risultati sperati.