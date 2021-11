Il video diventato virale di un uomo chiamato Skip, che si è gettato nel fiume per salvare un gattino in grave pericolo

Da pochi giorni sul web, è stato reso pubblico un video di un gattino, che era in grave pericolo. Per fortuna Skip, un uomo dal cuore enorme, appena si è reso conto della sua situazione, si è presto tuffato nel fiume per salvarlo. Ora il piccolo ha anche trovato una famiglia amorevole.

CREDIT: YOUTUBE

Storie simili sono davvero bellissime da poter raccontare, poiché sono l’ennesima dimostrazione che nel mondo non esiste sono la cattiveria e la crudeltà umana.

Skip in un’intervista con il quotidiano locale, ha detto che per lui era una giornata come le altre. Era uscito per il paese per fare la sua solita passeggiata di routine.

Ad un certo punto per riposare, si è fermato qualche secondo davanti al fiume. È proprio in quel momento che ha visto il piccolo gattino in grave pericolo. Era caduto in acqua ed aveva difficoltà a rimanere a galla.

CREDIT: YOUTUBE

L’uomo ha guardato la scena per pochi secondi, ma quando si è reso conto che la situazione era davvero critica, non ha esitato nemmeno un attimo e si è gettato per aiutarlo. Non poteva lasciarlo in quella situazione.

Ha camminato nel fiume per diversi metri, ma alla fine è riuscito a prendere il cucciolo in poco tempo. Lo ha salvato da morte certa e tutti i presenti gli hanno battuto le mani.

La clip virale di Skip e del gattino che ha salvato

CREDIT: YOUTUBE

L’uomo subito dopo ha portato il piccolo felino nella clinica veterinaria. Il medico lo ha sottoposto ad un’accurata visita e viste le sue condizioni, ha deciso di tenerlo ricoverato per qualche giorno.

Skip nel frattempo ha parlato di lui con tantissime persone ed alcuni suoi vicini, si sono presto fatti avanti per poterlo adottare. Adesso anche lui ha trovato una famiglia amorevole disposta a donargli ciò che merita. Ecco il video della sua storia di seguito:

La clip, ovviamente, ha avuto tanto successo sul web, è diventata in fretta virale. Da quel momento l’uomo con un cuore enorme, ha ricevuto tantissimi complimenti per il suo gesto.