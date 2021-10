I social network hanno cambiato le nostre vite, ma qualcuno si è lasciato sopraffare in modo un po’ troppo esagerato. Proprio come l’uomo protagonista della storia di oggi.

Si tratta di un utente di TikTok, che dopo la pubblicazione di un video, ha raggiunto un’incredibile notorietà sui social network. Le immagini lo mostrano mentre corre lungo i binari della ferrovia di un treno, in soccorso di un povero cagnolino lasciato legato incontro ad un triste destino. L’utente slega velocemente l’animale e poi scappa dai binari con il cucciolo proprio accanto a lui. Pochi secondi dopo, arriva il treno.

Durante il trambusto, si sente la gente chiedere all’uomo di non rischiare la vita e il conducente del treno che suona il clacson.

Dopo la pubblicazione del video, che dura soltanto pochi secondi, l’uomo è diventato famoso sui social e migliaia di persone lo hanno ringraziato e si sono complimentate con lui.

Tuttavia, diversi utenti hanno notato che nel video c’era qualcosa di molto strano. Alcuni esperti hanno esaminato attentamente il post e hanno concluso che probabilmente è una montatura. Non solo l’evento non è apparso in nessun notiziario, ma il cane non sembra nemmeno in difficoltà. Quando vede l’uomo nel video, cammina verso di lui e agita la coda come se lo conoscesse.

Il modo in cui il cane reagisce come se conoscesse il ragazzo, e che (l’uomo) sa come slegare il guinzaglio, tutto come se fosse stato pianificato. Sembra sospetto.

Queste le parole di Sarah Ross di Four Paws International.

Un cane abbandonato sui binari del treno è un problema serio, quindi non dovrebbe essere preso alla leggera. In molti credono che l’utente lo abbia fatto per ottenere successo sui social network.

Il video è stato successivamente rimosso dallo stesso autore, ma viene ancora condiviso su diverse piattaforme.

