Vagava per strada, senza una meta. Il traffico non si fermava e tutti lo ignoravano, fin quando un giorno…

Un cane randagio, magro e malato, aveva paura delle persone e aveva il terrore di essere toccato. Troppo spesso vagava per le strade trafficate, senza rendersi conto del grave pericolo a cui andava incontro. Fortunatamente, in mezzo a tutte quelle persone che lo ignoravano, ce n’era una che non è riuscita a rimanere indifferente. Dopo aver visto la straziante scena, deciso di segnalare il randagio ai volontari della Animal Aid Unlimited.

Credit: Animal Aid / YouTube

I ragazzi si sono subito recati sul posto per valutare le condizioni del cane. Sapevano che il suo salvataggio non sarebbe stato facile e che per catturarlo bisognava ricorrere all’utilizzo di una rete. Dopo ore di pazienza e numerosi tentativi, i volontari sono riusciti nel loro intento.

Una volta salvato l’animale, si sono resi conto che si trattava di una cagnolina femmina e si sono subito mobilitati per portarla rapidamente alla clinica veterinaria del posto.

Credit: Animal Aid / YouTube

Dopo una visita, il veterinario ha iniziato subito a curarla con un trattamento per la rogna. La cucciola si rifiutava di mangiare e non aveva la minima fiducia negli esseri umani. Qualcuno probabilmente l’aveva maltrattata e poi tradita, gettandola per strada.

Il video di Mousey, il cane randagio

Alla fine abbiamo capito che se uscivamo dalla stanza e la lasciavamo da sola, divorava l’intera ciotola. Chissà da quanto tempo non mangiava.

Dopo molti giorni di ricovero, le adeguate cure, i bagni medicali e il conforto dei suoi amorevoli soccorritori, la cagnolina è tornata a stare meglio e la sua trasformazione è davvero incredibile. Sotto quel manto fatto di paura, sotto quel cane magro e non molto bello, c’era una meravigliosa cagnolina di nome Mousey.

Credit: Animal Aid / YouTube

Oggi la cucciola si trova ancora tra le mani dei volontari, che continuano a lavorare ogni giorno per convincerla a riacquistare la fiducia in tutti gli esseri umani. Quando sarà il momento giusto, si occuperanno di cercarle una casa vera, dove potrà vivere felice il resto della sua vita.