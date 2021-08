Vanno in campeggio con la loro cagnolina e i suoi cuccioli appena nati, ma il viaggio finisce in tragedia

Una vacanza finita in tragedia, quella di questa famiglia. Tutto a causa di una serie di eventi causati dall’ignoranza dei proprietari di una cagnolina. I fatti si sono svolti all’interno di un campeggio in Polonia.

Un’intera famiglia ha deciso di andare in vacanza con il proprio animale domestico e con i suoi cuccioli, nati soltanto due settimane prima.

Un viaggio che non è stato affatto una buona idea. Tutti i veterinari consigliano dopo il parto, tanto riposo per la cagnolina, che deve preoccuparsi soltanto di prendersi cura dei suoi cuccioli, in un ambiente tranquillo e a lei familiare.

Quando la cucciola si è ritrovata dentro una tenda con i suoi cuccioli, in un ambiente ostile, è andata nel panico ed è scappata via da quel posto. Purtroppo una macchina l’ha investita e la neo mamma è morta tra le braccia il suo proprietario, lasciando i suoi 7 cuccioli di sole due settimane orfani.

Con tutto l’amore del mondo ma anche con tanta ignoranza, la famiglia ha cercato di prendersi cura dei cagnolini rimasti soli.

Sopraffatta dalla situazione e non sapendo cosa fare, la famiglia ha lanciato l’allarme alle forze dell’ordine. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, erano rimasti soltanto quattro dei sette cuccioli. Gli altri tre li avevano affidati ad alcuni passanti.

Senza perdere un altro minuto, i militari hanno cercato di ritrovare le persone che avevano preso i cuccioli ed hanno allertato i volontari, che si sono fatti carico del restanti cagnolini. Loro priorità era quella di salvare le loro vite e poi darli in adozione a delle famiglie amorevoli.

Questa storia ci insegna che a volte l’ignoranza degli esseri umani può essere fatale. La cagnolina non è morta per mancanza di amore. Ma se fosse rimasta nella sua casa di famiglia e si sarebbe goduta la sua nuova vita da mamma, le cose sarebbero andate diversamente.

I proprietari si sono sentiti mortificati ed hanno spiegato alle forze dell’ordine che non sapevano che dopo due settimane non potevano andare in vacanza con l’animale e la sua prole. E non sapevano nemmeno nemmeno quanto fosse rischioso dare il latte di mucca ai cuccioli. Questo ci fa capire quanto importante sia consultare sempre un veterinario. Quest’ultimo sarà in grado di aiutarti a prenderti cura del tuo animale domestico come merita, senza mettere a rischio la sua salute.