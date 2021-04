Jack è un incrocio tra un labrador e un pitbull, adottato durante la quarantena da una meravigliosa donna di nome Kate Waldeisen. In tutta la sua vita, non si è mai risparmiata di mostrare il suo grande amore per gli amici a quattro zampe. Così, in questo ultimo periodo di sofferenza per il mondo intero, la donna ha deciso di aprire le porte della sua casa e del suo cuore ad un’anima bisognosa.

Credit: WCVB

Dopo aver incontrato Jack, tra loro si è instaurato sin da subito un legame speciale. Kate lo ha definito il miglior cane che abbia mai conosciuto, un animale che sa ascoltare e che e le ha letteralmente cambiato la vita.

Poi è arrivato quel tragico giorno, il destino ha deciso di dividerli. Erano usciti per una passeggiata, quando un furgone li ha travolti. Kate urlava per la paura, mentre Jake, spaventato, è scappato via.

Ero a terra, ferita e non potevo inseguirlo. Cercavo di chiamarlo, ma più urlavo il suo nome, più lui correva nella direzione opposta.

Credit: WCVB

Quando si è ripresa dall’incidente, Kate ha pubblicato numerosi post sui social network, chiedendo aiuto a più persone possibili. In molti hanno risposto ai suoi messaggi, segnalando avvistamenti di Jack, ma ogni volta che si recava su quei posti, non riusciva mai a trovare una traccia del cane.

Il ritrovamento di Jack

Dopo quasi una settimana, è accaduto qualcosa di inaspettato. Un cane si è intrufolato in una stazione di polizia. Quel cane era proprio Jack. Era riuscito a sopravvivere per tutti quei giorni, senza cibo e senza acqua. Dopo le dovute indagini, gli agenti di polizia hanno scoperto che quel cagnolino apparteneva ad una donna di nome Kate ed hanno deciso di contattarla.

Credit: WCVB

Aveva soltanto qualche ferita alla zampa, ma dopo poche cure dal veterinario, è potuto tornare a casa tra le braccia della sua adorata mamma. Kate ha voluto condividere la storia sui social e raccontare la sua esperienza, per dimostrare alle persone che non bisogna mai perdere la speranza.