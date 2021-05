Vesper e il piccolo Rubin si sono incontrati per la prima volta ad ottobre dello scorso anno, tramite Guide Dogs Cymru, un’associazione che fornisce Buddy Dog ad adulti, bambini e giovani con problemi di vista. Un Buddy Dog è diverso da un cane guida. Mentre un cane guida serve essenzialmente solo a fare strada e guidare una persona senza vista, un Buddy Dog riesce ad essere molto più emotivo, entrando molto più in simbiosi con il suo assistito.

Credit: vesperbuddydog_adventures – Instagram

Rubin è un bellissimo bambino di sei anni, che purtroppo è nato con un grave problema ai suoi occhi. Lui soffre di una condizione chiamata vascolarizzazione fetale persistente, che gli ha danneggiato permanentemente l’occhio destro. All’occhio sinistro, invece, soffre di nistagmo, una condizione che causa movimenti bruschi e incontrollati dell’occhio, limitando di molto la vista, ma anche l’equilibrio.

Tuttavia, il bambino ha sempre dimostrato di voler vivere una vita quanto più normale possibile. Lui e la sua famiglia amano le escursioni e le avventure immersi nella natura. Tutte passioni che erano incredibilmente proibitive, prima che arrivasse Vesper in casa.

Vesper è un Golden Retriever di tre anni, che inizialmente era stato addestrato come cane guida, ma che poi è stato selezionato per essere appunto un buddy dog.

La vita di Rubin è cambiata con l’arrivo di Vesper

Credit: vesperbuddydog_adventures – Instagram

Da quando i due si sono incontrati per la prima volta, la vita del piccolo Rubin è cambiata incredibilmente.

Quando ha le sue crisi, il cagnolino lo affianca e oltre a guidarlo lo tranquillizza e calma tantissimo.

Rubin ha capito che adesso ha un’amico fedele che è sempre pronto ad aiutarlo e questo lo ha fatto sciogliere sempre di più. Ora, come ha raccontato la signora Eve, mamma del bimbo, uscire per fare camminate in montagna è molto più appagante e facile.

Credit: vesperbuddydog_adventures – Instagram