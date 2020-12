Vi ricordate Christmas? Il cane gettato nei boschi pochi giorni prima di Natale. Oggi è passato un anno e lo ritroviamo così

Molti ricordano la storia del cane Christmas, abbandonato nei boschi lo scorso anno, pochi giorni prima di Natale. Oggi è passato un anno, è di nuovo il periodo natalizio e finalmente è arrivata la notizia che tutti stavano aspettando. Il cane è tornato al pieno della sua forma ed ha trovato una famiglia!

Una donna di nome Beatrice, insieme al suo compagno, al resto della loro famiglia e anche grazie al supporto di un educatore cinofilo, è riuscita ad aiutare Christmas a riacquistare di nuovo fiducia nel genere umano.

Non è stato facile per il cucciolo, capire la differenza tra una bastonata e una carezza, ma finalmente ce l’ha fatta.

L’abbandono di Christmas

Christmas è stato adottato

Lo scorso anno, pochi giorni prima di Natale, due ragazzi erano usciti per una passeggiata con i propri cani, quando hanno visto un cane accasciato a terra.

Hanno prima pensato che si trattasse di una pecora, visto la sua pelliccia bianca, ma poi hanno realizzato la realtà. Era un cane. Non sapendo cosa fare, hanno contattato l’ASL e le forze dell’ordine.

In poche ore la storia di Christmas (nome scelto proprio per il periodo dell’anno) si è diffusa sul web e si è conquistata un posto nel cuore di migliaia di persone.

Le sue condizioni non lasciavano alcun dubbio. Era un cane maltrattato, probabilmente picchiato, denutrito e abbandonato, da colui che avrebbe dovuto amarlo, perché ormai le sue condizioni erano troppo drastiche.

Grazie ai suoi soccorritori e a tutte le cure necessarie, Christmas è tornato in forma e dopo un anno da quel tragico abbandono, finalmente per lui è arrivato il momento di essere felice. Potrà dormire in una calda cuccia, circondato da persone amorevoli e non dovrà più avere paura di essere picchiato e abbandonato in mezzo ad un bosco. La storia di Natale più bella del 2020!