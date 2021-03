Il triste episodio che ha come protagonista un cucciolo chiamato Bob, ha spezzato i cuori di migliaia di persone. La sua storia ha fatto il giro del mondo e in tanti si sono fatti avanti per conoscerlo. Volevano donargli una seconda possibilità di vita, come quella che meritano tutti gli altri animali.

Purtroppo l’abbandono è una piaga troppo diffusa. Negli ultimi anni, sono nate migliaia di associazioni, che stanno cercando di combattere questo terribile fenomeno.

Tuttavia, non sarà mai possibile sconfiggerlo del tutto. Il piccolo Bob ha vissuto una terribile esperienza e i volontari hanno fatto di tutto per fargli dimenticare i traumi passati.

Il tutto è iniziato una sera di poco tempo fa. Una mamma e la sua bambina erano a spasso per la città. Erano uscite come facevano spesso, per fare le loro solite commissioni. In quel momento stavano tornando a casa.

All’improvviso, hanno sentito arrivare una strana macchina. Ad un certo punto il ragazzo alla guida ha aperto il vetro ed ha gettato qualcosa, proprio mentre era in movimento. La donna inizialmente non aveva capito bene di cosa si trattasse, ma quando si è allontanato, hanno fatto la drammatica scoperta.

Ha sentito il cucciolo di piangere. Era stato gettato da quella persona crudele e malvagia. Per questo la signora ha allertato in fretta gli agenti della polizia.

Il lieto fine del piccolo Bob

Le forze dell’ordine arrivate sul posto, sin da subito hanno mostrato gentilezza ed amore nei confronti del cucciolo. Uno dei poliziotti gli ha anche donato il suo cibo, affinché potesse conquistare la sua fiducia.

Da quella terribile serata, è ormai passato molto tempo. Bob è stato portato nel rifugio della città e i ragazzi, dopo averlo aiutato a dimenticare i traumi subiti, hanno fatto gli annunci per la sua adozione.

In molti si sono fatti avanti per poterlo conoscere, ma alla fine una donna chiamata Beth ha attirato l’attenzione dei volontari. In casa aveva altri cani e si è sempre dimostrata amorevole e gentile nei confronti di animali che avevano subito crudeltà. Ora ha adottato Bob e tutti sono felici per come si è conclusa la vicenda.