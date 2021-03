Vi ricordate di Bolt e di ciò che ha vissuto? Ecco come è diventato oggi e cosa riesce a fare

Bolt è un labrador di 3 anni, che purtroppo non ha avuto un passato molto semplice. Uno dei vicini di casa del suo amico umano, lo ha salvato durante un uragano ed oggi è diventato un cane K9. Tutti lo considerano un eroe per il suo meraviglioso lavoro e per come è soddisfatto della sua nuova vita.

CREDIT: FACEBOOK

Come abbiamo già detto in precedenza, questo dolce cucciolo aveva una casa e degli amici umani. Era felice, poiché per lui erano le persone più importanti della sua vita.

Tuttavia, un giorno è avvenuto l’impensabile. Durante uno degli uragani che ha colpito la California, la sua famiglia ha deciso di fuggire. Però, invece di portare il cane con loro, lo hanno lasciato legato ad un albero, nel giardino della casa.

Uno dei vicini appena lo ha visto, ha capito che doveva intervenire in fretta. Se lo avesse lasciato fuori, molto probabilmente avrebbe perso la vita a causa del maltempo.

CREDIT: FACEBOOK

Il signore lo ha portato all’interno della sua abitazione ed ha fatto il possibile per farlo sentire protetto e al sicuro. La mattina seguente, ha deciso di portarlo nel rifugio locale, affinché potesse trovare una nuova famiglia disposta ad adottarlo.

Amanda una delle volontarie, ha scelto di portarlo nella sua abitazione. Voleva prenderlo in affidamento. Però, con il passare dei giorni si è resa conto che Bolt era un cane molto intelligente con un intuito ed un olfatto fuori dal normale: secondo lei era perfetto come K9.

La nuova vita del piccolo Bolt

La ragazza lo ha iscritto ad un corso, con uno degli addestratori della polizia e il cucciolo nel giro di 5 mesi, ha fatto dei progressi davvero incredibili. Ha superato tutti i test.

Nel giro di poco tempo, è entrato a far parte della squadra di polizia della zona ed ora è uno dei membri più apprezzati.

CREDIT: FACEBOOK

Solo pochi giorni dopo aver iniziato il suo nuovo lavoro, ha scoperto delle persone che stavano trasportando degli stupefacenti da una città all’altra. Bolt ora è felice e soddisfatto della sua nuova vita e tutti sono rimasti stupiti da ciò che è riuscito a fare.