Benedetta Rossi è una delle food blogger più amata e più seguita del momento. I suoi profili social contano milioni di fan, che ogni giorno seguono le sue semplici e gustosissime ricette. Ma non solo, perché i suoi fan amano seguire anche la sua vita privata.

Credit: fattoincasadabenedetta – Instagram

Benedetta ha sempre condiviso i momenti con la famiglia, le battute e i sorrisi con il marito Marco e nell’ultimo periodo anche giorni tristi, dopo la perdita del cane Nuvola.

Credit: fattoincasadabenedetta – Instagram

Chi conosce bene la storia, sa esattamente quanto vuoto ha lasciato l’anziano cane nella vita di Marco e Benedetta. Un vuoto che probabilmente li accompagnerà per sempre. Ma chi conosce bene la storia, sa anche che non molto tempo fa, la coppia ha accolto nel loro meraviglioso agriturismo, un altro cane, Cloud! E oggi noi vogliamo mostravi come sta e quanto è cresciuto! Eccolo qui:

Benedetta Rossi e l’adozione di Cloud

Amiamo raccontare la storia della sua adozione, perché quando il destino ci mette lo zampino, noi non possiamo farci nulla. Marco e Benedetta non erano pronti, dopo la morte di Nuvola, ad adottare un altro cane. O meglio, non volevano farlo così presto.

Un giorno però, il marito della food blogger si è ritrovato su una pagina di un’associazione e davanti alla foto di un cucciolo che somigliava a Nuvola da piccolo. Guardando meglio le immagini, Marco si è reso conto che il cagnolino si chiamava Cloud. Indovinate un po’ cosa significa? Esatto… Nuvola!

Credit: fattoincasadabenedetta – Instagram

Un segno del destino? Beh, decisamente! Marco ha seguito il suo cuore e ha telefonato al numero dell’adozione. La ragazza al telefono le ha spiegato che avevano salvato quei cuccioli, ma che erano già stati quasi tutti affidati. Quando l’uomo le ha domandato quale fosse rimasto, indovinate un po’ cosa ha risposto la volontaria? Cloud!

Alla fine, Benedetta e Marco hanno deciso di adottarlo e oggi ha portato gioia e colore nelle loro vite. Così come faceva Nuvola, anche Cloud è sempre accanto alla sua amata mamma e appare spesso nei suoi bellissimi post!

Un paio di giorni fa, Benedetta ha pubblicato sul suo Instagram, delle vecchie foto di Cloud. Foto che hanno ricevuto migliaia di Like!