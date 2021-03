Vi ricordate Max, il cane gettato in mare con un masso legato al collo? È arrivata la condanna per il suo proprietario e il web non fa altro che applaudire

Condannato il proprietario 59enne di Max, il cane gettato in mare e salvato da un pescatore

Chi non ricorda la storia del povero cane Max, quasi ucciso da quella persona che avrebbe dovuto prendersi cura di lui. Vincenzo Dalla Bella, 59 anni, residente a San Stino di Livenza, è stato condannato. Aveva adottato il Border Collie da un canile, ma poi forse aveva cambiato idea e deciso di compiere uno dei gesti più codardi e meschini.

Il 59enne ha legato un pesante masso al collo di Max e lo ha gettato in mare. Il fato ha però voluto che poco dopo un pescatore notasse quel povero animale che si dimenava nell’acqua.

Il salvataggio del cane Max

Guidato dal suo buon cuore, è subito intervenuto per salvare il cagnolino e l’ha portato in salvo sulla sua barca. Martin Azzini, questo il nome dell’angelo che lo ha salvato, dopo aver portato Max a riva, si è diretto verso un uomo che continuava a fissare il mare e la direzione dell’animale. Ma quando ha preteso spiegazioni, quella stessa persona ha affermato di non conoscere Max.

Dopo l’intervento delle autorità, gli agenti sono risaliti al responsabile grazie al microchip. Max apparteneva a quello stesso uomo che stava fissando il mare e che aveva mentito al pescatore.

Credeva forse che con il masso pensante, Max sarebbe sprofondato nel mare e mai nessuno lo avrebbe trovato. I piani pero non sono andati come previsto e dopo l’accusa di tentata uccisione di animale, il 59enne è stato condannato a 4 anni di reclusione. Una decisione, a distanza di pochi mesi dal fatto, arrivata alla fine di febbraio.

Max non appartiene più a quell’uomo che ha tentato di portargli via la vita e ora potrà essere dato in adozione. Al momento si trova nelle mani dei volontari dell‘Enpa di Ponzano Veneto e cerca una famiglia amorevole, che lo aiuti a dimenticare il suo orribile passato.