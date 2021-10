Stevie Wonder è stato aggredito da un cane feroce e i suoi proprietari lo avevano riportato al rifugio, poiché non sapevano come aiutarlo

Questa toccante storia ci insegna ancora una volta il significato della parola amore. Tutto è cominciato quando un rifugio ha salvato un pitbull, chiamato poi Stevie Wonder. Il vice sceriffo Trevor Reeves, nel periodo in cui quel cucciolo è rimasto nel rifugio, ha stretto con lui un rapporto di amicizia davvero straordinario.

Il cagnolino aveva una malattia che gli stava pian piano portando via la vista. E proprio per quel motivo, per lui, era stato scelto il nome del famoso cantante cieco.

Trevor, comunque, ha iniziato a legare sempre di più con Stevie ed era sempre molto preoccupato per le sue condizioni di salute. Temeva che nessuno avrebbe voluto adottarlo.

Tutto pareva risolto quando un’amorevole famiglia si è fatta avanti per adottare il cucciolo. Trevor ha capito che quelle erano persone gentili e che non avrebbero fatto mancare nulla al suo amico a quattro zampe.

Le strade dei due si erano divise, ma nessuno immaginava che, ben presto, si sarebbe ricongiunte.

Stevie aggredito da un cane feroce

Erano passati anni dall’ultimo incontro tra il pitbull e il vice sceriffo, ma nessuno dei due aveva dimenticato l’altro.

Trevor, un giorno, ha ricevuto una chiamata che ha letteralmente frantumato il suo cuore.

Un cane feroce aveva aggredito il povero Stevie, riducendolo in fin di vita. In più, la sua famiglia, quelle persone che avrebbero dovuto stargli accanto per sempre, temendo che non sarebbero state in grado si badare al cane ferito, avevano deciso di rinunciare a lui e di portarlo in un rifugio della loro città.

Distrutto dalla notizia, Trevor ha subito messo in moto la macchina di salvataggio di Stevie. Ha contattato un suo amico e gli ha chiesto se poteva prendersi cura del cucciolo. Fortunatamente, l’amico ha accettato di buon grado.

Prima che il cucciolo andasse nella sua nuova casa, Trevor ha deciso di andare a trovare il suo amico peloso.

Non sapevo se mi avrebbe riconosciuto, tuttavia dovevo vederlo, abbracciarlo e dirgli che tutto sarebbe andato bene.

Il video in cui i due si rivedono dopo tutti quegli anni, ha commosso il web. Il cucciolo non aveva mai dimenticato il suo amico umano e non appena lo ha sentito, è corso in braccio da lui a riempirlo di baci e abbracci.

