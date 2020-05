Vicenza, avvelenato cane: uomo cerca di salvarlo, ma finisce in ospedale Vicenza, cane avvelenato: il suo amico umano per cercare di salvarlo, è stato ricoverato in ospedale

Una vicenda davvero drammatica è avvenuta nel pomeriggio di giovedì 21 maggio. Un uomo per cercare di salvare il suo cane che era stato avvelenato da alcuni bocconi, lasciati vicino la sua abitazione, è finito in ospedale. Per il suo cucciolo invece, non c’è stato più nulla da fare.

Un evento drammatico, che ha sconvolto migliaia di persone, ma soprattutto i presenti che hanno assistito a tutta la scena e che hanno chiamato anche i soccorsi.

In base alle informazioni che sono stata rese note, il fatto è avvenuto in piccolo comune, in provincia di Vicenza. L’uomo era in casa con il suo cagnolino e tutto era tranquillo, proprio come gli altri giorni.

All’improvviso, il cucciolo ha trovato un boccone avvelenato e lo ha mangiato. Il suo amico umano, quando si è reso conto, è andato subito verso di lui. Voleva fare il possibile per salvarlo.

Infatti, lo ha preso in braccio e per cercare di indurgli il vomito, ha premuto forte sul suo stomaco. Questo però, non ha portato ai risultati sperati.

La manovra ha portato solo ad una fuoriuscita di gas, proprio in faccia all’uomo, che è svenuto a terra. Le persone che erano lì vicino, si sono spaventate ed hanno chiamato subito il 118, per cercare di aiutarlo.

Il signore è stato portato d’urgenza in ospedale e non sembrerebbe in pericolo di vita, ma per il suo cucciolo non c’è stato nulla da fare ed è morto.

Sul posto è stato chiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine, che ora stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stanno provando anche a trovare la persona che ha lasciato i bocconi avvelenati in giro. Il sospetto è che molto probabilmente, siano stati messi in giro per i lupi.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.