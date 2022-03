La protagonista della storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi si chiama Victoria ed è una dolce gallina, che è sfuggita da un mattatoio poco prima di finire al macello. Grazie al suo coraggio, oggi ha una vita felice, vicino a persone che la amano e rispettano molto, proprio come ogni essere vivente merita.

L’industria del pollame è uno dei settori più crudeli che esista. Questi poveri animali vengono considerato solamente come merce che porta profitto e i loro diritti non vengono minimamente calcolati, così come le loro povere vite.

Basta fare una ricerca su internet e vedere le modalità in cui avvengono tutti i processi produttivi in questo settore, per capire quanta crudeltà ci sia.

Il destino di questa povera gallina sembrava segnato. Lei si trovava in una fattoria in Danimarca e il suo tempo stava per finire. Fiutando il pericolo, il volatile ha deciso di compiere il gesto più coraggioso di tutti, fuggendo via attraverso un buco che si era creato nel recinto.

La gallina ha camminato per tanti chilometri, sotto al sole cocente, prima di rifugiarsi nel cortile di un’abitazione che si trova da quelle parti. Il destino, che gli era stato avverso fino a quel momento, aveva fatto in modo che invece arrivasse nel luogo giusto, al momento giusto.

La nuova vita di Victoria

Quella casa in cui Victoria era giunta, ormai stremata dalla fatica, apparteneva a Lina Lind Christensen e suo marito, entrambi proprietari di un rifugio per animali.

Loro hanno capito che lei era fuggita dal mattatoio poco distante e si sono impegnati per i suoi diritti, essendo anche esperti di animali.

Hanno contattato la Open Cage, un’organizzazione che si batte contro il macello del pollame, e insieme hanno trovato una soluzione per la gallina.

Hanno trovato per lei il miglior veterinario della zona e le hanno garantito un posto sicuro dove vivere.

Purtroppo il sole cocente aveva ustionato alcune dita di Victoria, tanto che alla fine era stato necessario amputarle.

Ciononostante, il calore umano di persone che volevano solo il suo bene, ha permesso a Victoria di riprendersi piuttosto bene.

Oggi vive insieme a Lina e suo marito, in una casa grande con un cortile accogliente. Passa le giornate a coccolarsi con loro e a guardare la tv, uscendo di tanto in tanto per fare delle passeggiate e catturare farfalle.