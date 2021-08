Albus è il cane protagonista della storia che si è diffusa sul web nelle ultime ore. Tutto è iniziato quando la famiglia del cucciolo si è resa conto che era scomparso dal giardino dell’abitazione. Consapevoli del fatto che è un combina guai e che sicuramente si era nascosto, hanno iniziato a cercarlo incuriositi.

Non riuscivamo a trovarlo, finché non abbiamo fatto la bizzarra scoperta. Si era infilato completamente sotto la macchina

Il proprietario si è chinato e ha potuto vedere il bel “didietro” del cucciolo tra alcuni tubi e parti della sua automobile. Così, ha fatto il giro dall’altra parte per affrontare Albus faccia a faccia. La parte più esilarante è stata proprio vedere la faccia felice del cane, rannicchiato sotto il mezzo. Continuava a scodinzolare felice invece di preoccuparsi che la sua famiglia lo avrebbe sgridato per la sua marachella.

Il video del cane Albus

Mentre i proprietari cercavano di capire per quale motivo il cane si fosse nascosto in quel modo, il suo papà umano si è ricordato che poco prima aveva sentito un tuono e sapeva molto bene la paura tremenda di Arbus per i forti rumori. Sicuramente si era spaventato e si era nascosto sotto il primo posto che aveva trovato.

In quel momento, tutti sono scoppiati a ridere, immaginando Albus correre spaventato e infilarsi tra i tubi della macchina.

La paura dei tuoni è una fobia molto comune degli amici a quattro zampe e solitamente, quando sentono il forte rumore, si nascondono, guaiscono, abbaiano, scavano o addirittura non riescono a trattenere la pipì.

Il video di Albus si è diffuso social network sia perché ha fatto sorridere migliaia di persone, sia come lezione per tutti i proprietari di un amico a quattro zampe. È importante controllare i propri amici pelosi durante temporali o i fuochi d’artificio ed è anche molto importante controllare la propria automobile prima di metterla in moto!