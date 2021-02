(VIDEO) Aveva il pelo troppo lungo e sua mamma lo ha portato dal toelettatore: la sua reazione è da morire dal ridere

Il divertente video del cane Roxy sta facendo sorridere migliaia di persone in tutto il mondo e, dopo pochi giorni dalla pubblicazione, ha raggiunto un impressionante numero di visualizzazioni. A chi non è mai capitato di essere nella posizione di farsi perdonare dal proprio cane? Questo è proprio quello che è successo alla proprietaria del cucciolo protagonista di questo filmato.

Credit: erisbrooke – Instagram

Eris Baker, questo è il nome della donna in questione, dopo aver notato che il pelo di Roxy era cresciuto troppo e si era arruffato dietro le orecchie, ha deciso di portare il cucciolo al negozio di toelettatura.

Credit: erisbrooke – Instagram

So che non gli piace mai quando lo porto dal toelettatore, ma era passato troppo tempo dall’ultima tosatura ed era davvero inguardabile! Così, la mattina l’ho fatto salire in auto e forse si è illuso che stessimo per andare al parco a giocare.

L’ho lasciato al negozio e sono andata via. Quando mi hanno chiamata, sono tornata subito a prenderlo. Tutto era normale fin quando eravamo dentro allo shop, ma poi, quando siamo saliti in macchina, non mi aspettavo affatto la sua reazione.

La reazione di Roxy

Nel momento in cui Roxy è salito in macchina e si è guardato nel suo riflesso sul finestrino, evidentemente è rimasto scioccato e deluso da quell’orribile taglio che la sua mamma gli aveva fatto fare.

Offeso, il cagnolino ha voltato le spalle a Eris e, nonostante lei continuasse a chiamarlo e a scusarsi, lui pareva inamovibile.

Credit: erisbrooke – Instagram

Nel video, si sente la voce della donna che continua a chiedere scusa al suo cucciolo, ma che allo stesso tempo non trattiene le risate. L’amico a quattro zampe non ha alcuna intenzione di perdonarla e continua a tenerle il muso per tutto il tragitto in auto.

Eris ha poi deciso di pubblicare l’esilarante filmato sul web e sui suoi profili social, nel tentativo di far sorridere i suoi amici più stretti. Ma, a sua sorpresa, la clip è stata condivisa così tante volte da diventare virale praticamente in ogni parte del mondo.

Migliaia di persone l’hanno ringraziata per aver condiviso con loro il divertente momento, sostenendo che il mondo ha bisogno di vedere immagini come queste.