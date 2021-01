(VIDEO) Cane entra in un supermercato per rubare del cibo, ma prima di andare via si disinfetta le zampe

Il video che vi mostriamo oggi, ha come protagonista un cane molto educato ed è stato diffuso da un supermercato di Medellin, Colombia. Le immagini rispecchiano quella che oggi è diventata per tutti la normalità: il rispetto delle norme anti-contagio. Il bravo randagio si intrufola nel negozio, in cerca di cibo, ma senza infrangere alcuna regola.

Come se fosse consapevole di ciò che sta accadendo intorno a lui, il cucciolo prende con la bocca il cibo interessato e prima di lasciare il supermercato, da bravo cliente si disinfetta le zampe.

Quando gli addetti del negozio hanno visto le immagini delle telecamere di sicurezza, sono rimasti sconvolti. Ma non perché avevano appena scoperto di essere stati derubati, ma perché si sono ritrovati a guardare delle immagini surreali. Un cane che si disinfetta le zampe, come ogni altra persona, nel pieno rispetto delle norme anti-contagio.

Il video del cane educato

Nel giro di poche ore, il filmato pubblicato dal supermercato, ha raggiunto un incredibile numero di visualizzazioni e si è diffuso in ogni parte del mondo. In molti hanno chiesto informazioni sul cane. Purtroppo nessuno sa se si tratti davvero di un randagio o quale sia la sua storia. Dopo l’uragano in Colombia, sono molti gli amici a quattro zampe, che si sono ritrovati soli, senza una casa e che hanno perso le loro famiglie o sono stati abbandonati dagli ex proprietari.

Sono numerose le foto sul web, di animali domestici che vagano senza metà, che non sanno più dove andare, dov’è il nido familiare e che fine abbiano fatto quelle persone che si sono sempre prese cura di loro.

Immagini strazianti, che dimostrano il dolore portato dalla catastrofe, non solo per gli esseri umani, ma anche per gli amici animali.