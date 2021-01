(VIDEO) Cucciolo di Golden Retriever adora quando suo padre lo accarezza, ma guardate cosa fa non appena smette

Il protagonista del simpatico video di oggi, è un Golden Retriever che vive nel Bangladesh. Questa razza è una delle più scelte dalle famiglie, per via del suo carattere amichevole. In più, la loro fama di cani intelligenti e fedeli, li precede da sempre. Il protagonista di questo filmato, sta spopolando sul web negli ultimi giorni.

Credit: VIralHog/YouTube

A riprendere la scena, è stato il suo papà umano, troppo divertito dalla reazione del suo amato amico a quattro zampe. Questo cucciolo di Golden Retriever sa esattamente come chiedere le coccole al suo papà.

Il video del Golden Retriever

Ogni volta che il suo proprietario si avvicina per accarezzarlo, come mostrato nel video virale, il cagnolone inizia a rilassarsi e a godersi il momento. D’altronde cosa c’è di più bello delle coccole? Ma guardate cosa accade non appena l’uomo si ferma:

Credit video: ViralHog – YouTube

Non appena il suo proprietario si ferma, il cane poggia la zampa sul suo braccio, come se volesse dirgli: “Ehi, non hai finito. Continua ad accarezzarmi”.

A quel punto, l’uomo sorride e trona a fargli i grattini sul muso, finché non si stufa e si ferma di nuovo. “Come hai smesso un’altra volta? Già?”. Il Golden Retriever lo chiama di nuovo con la sua zampa e questa volta, per corromperlo, usa perfino i suoi adorabili occhioni da cucciolo e il muso triste! Impossibile dirgli di no!

Un video che ci ha davvero fatto sorridere e che ci dimostra, ancora una volta, quanto siano intelligenti i nostri amici a quattro zampe! Vogliamo ringraziare il suo proprietario per aver diffuso il video del suo cane sul web e per averci rallegrato la giornata. Siamo certi che le sue braccia non abbiano bisogno di nessun tipo di allenamento! E il merito è tutto del suo amico peloso!