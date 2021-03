(VIDEO) Decidono di fare una sorpresa al padre, dopo che ha perso la moglie e il suo cane: quando apre gli occhi, non trattiene le lacrime

Il protagonista di questa storia è un cane chiamato Bear. La sua vita non ha avuto un inizio molto facile, visto che è stato abbandonato e costretto a vivere per strada come un randagio. Poi tutto è cambiato, quando una persona speciale ha incrociato il suo cammino.

Credit: The Dodo – YouTube

Dall’altra parte della storia c’è un uomo di nome Terry. Un vedovo che ha dovuto affrontare due dolori che lo accompagneranno per tutta la vita. La morte di sua moglie, venuta a mancare in modo inaspettato e la decisione di dover sopprimere il suo vecchio cane Champ.

Terry si è ritrovato solo ed immerso nella tristezza. Suo figlio e sua nuora Natalie erano molto preoccupati per lui ed erano convinti che non si sarebbe mai ripreso da quel buio periodo.

Un giorno, Natalie stava passeggiando nei pressi della sua abitazione, quando ha notato un cucciolo in difficoltà, su un portico di una casa abbandonata.

Sembrava avere pochi mesi di vita e non poteva lasciarlo lì, in quelle condizioni. Così ha deciso di prenderlo e di portarlo dal veterinario.

Quel cucciolo non aveva un microchip e non risultava appartenere a nessuno. Dopo aver saputo ciò, la donna ha deciso di chiamarlo Bear e ha capito esattamente quale sarebbe stato il suo destino.

Quel cucciolo era arrivato come un segno dall’alto! Uscita dalla clinica veterinaria, Natalie ha portato il cagnolino a casa e, insieme a suo marito, gli ha fatto un bel bagno caldo.

Bear e la sorpresa per Terry

Credit: The Dodo – YouTube

Dopo una notte di riposo, il giorno successivo i due hanno deciso di procedere con la meravigliosa sorpresa. Bear aveva bisogno di un padrone e Terry aveva bisogno di un nuovo compagno di vita.

Così, si sono presentati a casa dell’uomo e lo hanno fatto sedere sulla sua sedia preferita. Poi gli hanno chiesto di chiudere gli occhi e hanno adagiato il cagnolino sulle sue ginocchia.

Credit: The Dodo – YouTube

Quando Terry aperto gli occhi e ha visto il piccolo Bear, non è riuscito a trattenere le lacrime. Quel gesto lo aveva profondamente commosso e mai dimenticherà quella sorpresa.

Da quel giorno, Bear e Terry sono diventati inseparabili. L’uomo ha ritrovato la luce e tutto il buio intorno a sé è scomparso. Il dolore per la perdita di sua moglie e del suo cane è ancora lì. Ma grazie a questo cucciolo, ha trovato la forza di rialzarsi e di sorridere.