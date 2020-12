(VIDEO) Enzo Salvi pubblica un appello per gli animali: “Quest’anno risparmiate i soldi per i botti e comprate…”

Il video di Enzo Salvi, il noto e amato attore italiano, si sta diffondendo sui social network, tra tutti coloro che amano gli animali. Capodanno è ormi alle porte e anche se la situazione di emergenza sanitaria pone dei limiti, sappiamo benissimo che ci saranno persone che non rispetteranno le regole e che a mezzanotte si divertiranno con i botti.

Credit: Facebook

Botti che possono compromettere la salute degli amici a quattro zampe. Ogni anno, sono numerosi gli animali che muoiono di infarto o che scappano dalle proprie case per la paura e non vengono più ritrovati dalle loro famiglie, per colpa dei botti di capodanno.

Credit: Facebook

Enzo Salvi ha voluto pubblicare un video appello, con la speranza di sensibilizzare quante più persone possibile e aiutare gli amici animali:

Il video di Enzo Salvi

IO LA PENSO COSÌ ❤️ ! E VOI ? Posted by Enzo Salvi on Monday, December 28, 2020 Credit video: Enzo Salvi – Facebook

Volevo approfittare di questo video, per invitarvi a risparmiare i soldi. I soldi per i botti. In questo periodo di grande crisi, perché spendere i soldi per i botti? Fate una bella cosa, per risparmiare, acquistate cibo per cani e gatti meno fortunati. Sicuramente compirete un gesto di grande cuore e soprattutto, farete più rumore di uno stupido botto. Ve lo dice uno che ama i cani. Sono i nostri angeli, non fate loro del male. Vero Zeus? Vi voglio bene a tutti.

Credit: Facebook

In tutto il video, i due cani di Enzo Salvi lo hanno riempito di baci e di leccate. Non c’è alcun dubbio, lo amano da impazzire! Quest’anno non si può uscire e forse è proprio l’occasione per risparmiare ai nostri amici animali, la sofferenza della notte di Capodanno.

L’attore non è il primo che si schiera al loro fianco, usando la sua notorietà per cercare di sensibilizzare le persone. Anche Tiziano Ferro ha più volte pubblicato appelli per le adozioni degli animali nei canili e lui stesso ha salvato la vita a tanti cani bisognosi.