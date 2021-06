Da ormai diverso tempo sul web è stato pubblicato un video davvero esilarante. In quelle immagini si può vedere il momento esatto in cui una volpe salta sulle gambe di un uomo, che era seduto al pub con la sua compagna. La clip ovviamente è diventata virale.

CREDIT: YOUTUBE

Episodi simili sono molto più comuni di quello che si crede. Tuttavia, in queste situazioni è importante mantenere la calma e non agitarsi, poiché gli animali possono capire quando noi esseri umani siamo spaventati.

Era una serata come le altre per Gary Sines e la sua fidanzata Lindsay Rolfe. I due, dopo una giornata a lavoro, hanno deciso di uscire per prendere un po’ di aria.

Tuttavia, ad un certo punto, hanno deciso di sedersi all’esterno del pub The Star, di Londra. Ovviamente non erano da soli, agli altri tavoli c’erano anche tante altre persone.

CREDIT: FACEBOOK

È proprio durante quei minuti che è accaduto qualcosa di davvero incredibile. I fidanzati sin da subito hanno notato che la volpe si stava aggirando in quella zona.

Solitamente questi sono animali selvatici che cercano di stare sempre alla larga dagli esseri umani. Però, in questo episodio è avvenuto qualcosa di davvero esilarante, che ha stupito tutti i presenti.

Il momento esatto in cui la volpe, si siede vicino al ragazzo

CREDIT: YOUTUBE

Ad un certo punto, la piccola volpe stufa di passare il tempo da sola, decide di saltare e sedersi vicino a Gary. L’uomo era spaventato, poiché non aveva mai vissuto un momento simile.

I presenti sono rimasti a bocca aperta nel vedere la scena. L’animale, invece, non voleva far del male a nessuno, ma chiedeva solo un po’ di quell’affetto che non aveva mai ricevuto nella vita. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Lindsay è riuscita a riprendere tutto ed ha deciso di pubblicare la clip sul web. Tuttavia, nessuno credeva che sarebbe diventata virale in poco tempo. Il filmato ha avuto più di un milione di visualizzazioni, in una settimana. Un vero record!