Dal 2011 sul web si è diffusa una clip che ha sorpreso migliaia di persone. Il protagonista è un cane che è impegnato in una conversazione con il suo amico umano. L’uomo voleva avvisarlo che aveva regalato tutti i suoi biscotti al gatto, ma la sua reazione ha fatto sorridere tantissime persone.

In molti si divertono a pubblicare sui social le clip divertenti dei loro amati amici a quattro zampe, ma voi avete mai visto un video che è riuscito ad ottenere più di 200 milioni di visualizzazioni?

Solitamente questo accade con i musicisti di fama mondiale o con le persone famose, ma non con gli animali. L‘uomo ha voluto mostrare a tutti questo episodio divertente, ma non credeva che sarebbe diventato così famoso.

Tutto è iniziato mentre erano in casa. Il cucciolo aveva molta fame ed è per questo che si è messo davanti al mobile del suo cibo, per far capire all’amico umano che voleva qualcosa da mangiare.

Tuttavia il cane, non era a conoscenza che in realtà il signore aveva dato tutti i suoi biscotti al gatto. Per questo l’amico umano ha deciso di avvisarlo, ma voleva anche riprendere anche la sua reazione. Non credeva che si sarebbe potuto comportare in quel modo.

Il cucciolo quando ha sentito quella frase, in un primo momento ha iniziato a lamentarsi, ma subito dopo si è calmato. Voleva condividere il suo cibo anche con gli altri.

L’esilarante clip del cane che aveva fame

L’amico umano per rendere il video ancora più divertente, ha deciso anche di utilizzare una voce fuori campo. Voleva far vedere a tutti le risposte che stava dando il cagnolino.

Ovviamente il tutto era uno scherzo, poiché l’uomo alla fine della clip ha tirato fuori la scatola dei biscotti ed ha voluto premiare il suo amato amico a quattro zampe. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Come abbiamo già detto in precedenza questo divertente filmato è stato pubblicato nel 2011, ma da quel momento ha avuto più di 200 milioni di visualizzazione. Per tutti è un vero e proprio record in una clip che ha come protagonista un cucciolo.