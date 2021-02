Una clip che è stata pubblicata sul web, è diventata virale negli ultimi giorni. Il protagonista è un dolce Husky, chiamato Key, che non vuole accettare l’idea di essere stato adottato. La sua mamma umana fa il possibile per farglielo capire, ma la sua reazione è davvero esilarante.

CREDIT: FACEBOOK

Molte persone amano gli animali e fanno di tutto per renderli felici. Infatti nel momento in cui decidono di portarli nelle loro vite, li considerano come veri e propri membri della famiglia.

Questo infatti è il caso di una donna, chiamata Jodie Boo. Un giorno ha visto sul web la triste storia di un cane e voleva fare qualcosa per donargli un lieto fine. Infatti si è presto fatta avanti per poterlo adottare.

Tra lei e Key è nato un legame speciale. Dal momento in cui è entrato nella sua vita, ha fatto il possibile per farlo sentire amato e protetto. Con il passare del tempo, è anche riuscita a fargli dimenticare tutti i traumi subiti.

CREDIT: FACEBOOK

Questo dolce cagnolino ha una personalità davvero allegra e vivace. Tuttavia, non riesce proprio ad accettare l’idea di essere stato adottato. Lui si considera proprio come un figlio della sua amica umana.

Infatti quando la donna ha pubblicato la sua clip sul web, è diventata presto virale. Le persone sono rimaste davvero sorprese nel vedere la sua reazione, dopo aver sentito quella frase.

Il video virale del piccolo Key

CREDIT: FACEBOOK

Jodie lo fa sedere sul divano, si mette vicino a lui e gli sussurra all’orecchio: “Ti ho adottato!” A quel punto il cucciolo non riesce proprio a trattenersi ed inizia a lamentarsi e a piangere.

La donna ha raccontato che è un cane molto drammatico. Infatti anche quando si fa male, ama fare la vittima, per poter ottenere affetto ed attenzioni. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Key in realtà non vuole essere considerato come un animale, ma proprio come un figlio. La clip è diventata in fretta virale ed ha ottenuto milioni di visualizzazioni, nel giro di pochi giorni. Tante persone hanno commentato la vicenda e ne sono rimaste stupite.