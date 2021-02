Un episodio davvero esilarante è stato pubblicato sui social negli ultimi giorni. Il protagonista è un dolce cane di circa 13 anni, chiamato Odino, che ha festeggiato per la prima volta il suo compleanno. Quando ha visto la torta, non riusciva a credere a ciò che stava per accadere.

Ogni cucciolo a quattro zampe merita di vivere in una casa calda, con delle persone amorevoli, che fanno il possibile per renderlo felice.

Questo è proprio ciò che è accaduto al piccolo Odino. Purtroppo nei suoi primi anni di vita, non ha incontrato degli amici umani buoni e gentili. Anzi, ha incontrato delle persone che lo hanno abbandonato e maltrattato.

Lo lasciavano nel giardino della loro abitazione e non si preoccupavano affatto per lui. Era al freddo, senza né cibo, né acqua.

Alcuni volontari, appena lo hanno visto in quello stato, sono subito intervenuti per salvarlo. Il loro unico scopo era proprio quello di mettere fine alle sue sofferenze. Infatti dopo averlo liberato, lo hanno portato in fretta nel loro rifugio.

Per due anni, il piccolo Odino è rimasto in quel posto, in attesa di trovare la casa perfetta per lui. Un giorno, quando la famiglia Cetina ha visto le sue foto sui social, ha deciso di andare a conoscerlo. Dopo averlo incontrato, quelle persone si sono follemente innamorate di lui ed hanno firmato tutti i moduli per la sua adozione.

La prima festa di compleanno di Odino

I suoi nuovi amici umani, nel giorno del suo compleanno, hanno voluto fare qualcosa di speciale. Infatti hanno messo dei palloncini all’interno della casa ed hanno anche ordinato una torta.

Il piccolo Odino, non aveva mai ricevuto una festa simile. Per questo quando ha visto ciò che avevano preparato, non è proprio riuscito a trattenersi. Ha spalancato i suoi occhi. Era al settimo cielo per quella bellissima sorpresa. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Tutti i membri della famiglia dicono di essere felici di averlo nelle loro vite. Il loro unico desiderio, è solo quello di farlo sentire amato e protetto.