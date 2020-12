(VIDEO) Papà torna a casa dopo mesi con la barba incolta e si domanda se il suo cane lo riconoscerà: guardate cosa fa quando lo vede

Brady è un dolcissimo cagnolino che viveva con il suo papà umano, Anthony Podolinsky. Un giorno l’uomo ha deciso che era arrivato il momento di trasferirsi in un’altra casa, insieme al suo amico a quattro zampe e alla sua compagna. Le cose però non sono andate come aveva previsto.

Il padre di Anthony si è ammalato, così lui, da bravo figlio, ha deciso di rimanere ad assisterlo. Ha chiesto alla sua compagna di andare con il cane nella nuova casa, con la promessa che li avrebbe raggiunti dopo poche settimane.

Dopo aver annullato il volo per l’Oregon, posto in cui sarebbe dovuto andare a vivere con la nuova famiglia, l’uomo lasciò anche il lavoro, per iniziare a prendersi cura del suo papà a tempo pieno. Lo scorso novembre, l’anziano signore purtroppo è morto. Per non lasciare la sua mamma da sola nel suo dolore, Anthony ha deciso di prolungare la sua permanenza.

Per tutto il tempo, il cagnolino Brady ha vissuto in Oregon con la compagna del suo proprietario, domandandosi perché lo avesse lasciato solo e in un posto sconosciuto.

Pochi giorni fa, la sera della vigilia di Natale, Anthony ha deciso che fosse arrivato il momento di raggiungere i due nella nuova casa. Ha intrapreso il viaggio con un aspetto orribile, la barba incolta mai tagliata nei tre mesi di lontananza e il viso stanco.

L’incontro tra Brady e Anthony

Per tutto il volo, Anthony si è domandato se Brady lo avrebbe riconosciuto. Non aveva mai visto il suo papà con la barba così lunga, ma una volta arrivato in aeroporto, ogni suo dubbio è scomparso.

Quando il cane lo ha visto seduto sulla sedia, si è avvicinato a lui e lo ha guardato negli occhi. Poi gli è saltato addosso ed ha iniziato a leccarlo ovunque. Quello era il suo papà e finalmente era tornato da lui.

Tutti i presenti in aeroporto, si sono commossi nel vedere la scena. Il video di questa magica riunione natalizia, si è diffuso in tutto il mondo in pochi giorni! Queste sono le immagini che ci rimangono nel cuore e che noi amiamo condividere con voi.