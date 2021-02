(VIDEO) Proprietario in lacrime, dopo che un pompiere riesce a salvare uno dei suoi cani da un incendio che ha distrutto la sua casa

Il video di oggi, sta facendo commuovere il mondo del web. Un proprietario in lacrime che riabbraccia il suo amico a quattro zampe, sopravvissuto all’incendio che ha devastato la sua casa. Era convinto che anche lui fosse morto con il resto degli altri animali di famiglia. Ma quando ha visto il Vigile del Fuoco, con il cane tra le braccia, avvolto in una coperta, non è riuscito a trattenere le lacrime.

Le immagini arrivano da St. Elmo, località del Tennessee. Dopo l’intervento della sua squadra, il pompiere Scott Rouse del dipartimento di Chattanooga, è riuscito a portare in salvo un solo cane. Altri gatti, cani e uccelli, sono morti nell’improvviso incendio.

La famiglia si è ritrovata senza una casa e senza una parte fondamentale della propria vita, dallo scorso 4 febbraio.

Prima di consegnare il cucciolo al suo proprietario, i vigili del fuoco lo hanno rianimato e attaccato all’ossigeno. Poi Scott lo ha preso in braccio e si è diretto verso la sua famiglia.

Il video del proprietario in lacrime

Il video diffuso sul web, mostra l’esatto momento in cui l’uomo capisce che uno dei suoi animali è sopravvissuto. L’uomo inizia ad accarezzarlo dolcemente con le lacrime agli occhi.

Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute, le autorità stanno indagando per capire cos’abbia fatto divampare le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita.

Non sarà facile per questo signore superare la perdita di tutti i suoi amici animali, ma sarà grato a vita ai Vigili del Fuoco, per aver fatto di tutto per salvare ciò che aveva di più caro e per essere riusciti a rianimare almeno uno dei suoi cani.

È bello vedere come questi eroi si mobilitano per salvare la vita di un animale. Non è la prima volta che, grazie al tempestivo intervento dei pompieri, un cane riesce a salvarsi e a tornare tra le braccia della sua famiglia.