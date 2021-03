Viene ricoverato in ospedale per Covid: il web commosso da ciò che fa il suo cagnolino per stargli accanto

Cagnolino cerca di rimanere accanto al suo papà umano, ricoverato in ospedale per Covid

Le commoventi foto di questo cagnolino dal pelo nero, arrivano da Caazapá, in Paraguay e a diffonderle, è stato il medico di una struttura sanitaria. Il suo amato papà umano ha contratto il Covid e da quel momento, i medici hanno deciso di ricoverarlo.

Don Pedro Gamarra ha circa 84 anni e oggi è tornato a casa dal suo fedele amico a quattro zampe. Ma i giorni trascorsi in ospedale, non ha potuto vedere nessuno. Non aveva parenti e comunque non gli sarebbe stato permesso. Nessun supporto, nel rispetto delle norme anti-covid. Qualcuno di speciale, ha però trovato il modo di non abbandonarlo, nonostante tutto.

Il dottor Hermes Cardozo ha scattato delle foto e poi le ha pubblicate sul web. Non poteva rimanere indifferente davanti ad una scena del genere:

Ci siamo ben presto resi conto che vicino alla porta della sua stanza c’era un cagnolino e il paziente ci ha risposto che lui era il suo amico, la sua famiglia.

Quel cane dal pelo nero, è rimasto fuori la porta dell’ospedale per tutto il tempo, finché il suo proprietario non è stato dimesso e non è potuto tornare a casa insieme a lui.

Ho fatto queste foto per dimostrare che a volte un animale può diventare il tuo migliore amico. Quando lo ha visto uscire, ha iniziato a scodinzolare intorno alla sua sedia a rotelle. Gli ho permesso di rimare vicino a lui per tutto il tempo e per questo, Pedro mi ha promesso che sarebbe tornato a portarmi un regalo. Ho pubblicato queste foto sul web e sono diventate virali.

Un amico a quattro zampe vive per il suo proprietario, è il centro del suo mondo. E non lo abbandona, nei momenti belli e in quelli brutti. Il migliore amico dell’uomo… esiste niente di più vero?