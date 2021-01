L'incredibile intervento del Vigile del Fuoco per salvare Junior, l'anziano cane caduto in acqua

Un commovente episodio è avvenuto nel 2017. Un Vigile del Fuoco chiamato Emilio Sanchez si è tuffato subito in acqua per salvare Junior, l’anziano cane che stava per annegare. Il suo tempestivo intervento ha stupito migliaia di persone ed infatti la storia è diventata presto virale sul web.

Il tutto è iniziato in una giornata come le altre. L’uomo era nella caserma di Miami Beach Fire Rescue, proprio come tutti gli altri giorni.

All’improvviso hanno ricevuto la chiamata da parte di una donna, in cui diceva che c’era un cucciolo in acqua che stava per perdere la vita. Non riusciva a rimanere a galla ed aveva difficoltà a nuotare.

I pompieri sono saliti in fretta sulla loro auto e sono arrivati in quella zona nel giro di pochi minuti. Appena hanno visto il cane, si sono presto resi conto che la situazione era più drammatica del previsto.

È proprio a quel punto che Emilio Sanchez, ha deciso di intervenire. L’uomo si è tolto subito la sua divisa e senza rifletterci si è tuffato in acqua. Il suo unico scopo era proprio quello di salvare la vita del cucciolo a quattro zampe.

Il pompiere è riuscito ad afferrare il cane in pochi istanti, lo ha preso tra le sue braccia ed ha nuotato insieme a lui. I suoi colleghi a quel punto, con una corda lo hanno aiutato ad uscire fuori dalla baia.

Junior ha riabbracciato il suo amico umano

Grazie al tempestivo intervento dell’uomo, il tutto si è concluso nel migliore dei modi. Il cane infatti nonostante la triste esperienza, è riuscito a riprendersi ed a riabbracciare il suo amato amico umano.

Il ragazzo ha raccontato ai Vigili del Fuoco, che Junior era con lui nella sua abitazione. Non sa come abbia fatto, ma è riuscito a scappare. Quando si è reso conto della sua scomparsa, ha provato a cercarlo, ma pochi minuti dopo ha ricevuto la telefonata dei pompieri, che lo hanno informato di ciò che era appena accaduto.

Per fortuna la vicenda ha avuto il lieto fine che tutti speravano. Emilio è diventato un vero e proprio eroe, è solo grazie al suo intervento se ora il cane sta bene ed è sano e salvo.