Una squadra di pompieri è diventata davvero famosa sui social, grazie ad un salvataggio avvenuto poco tempo fa. Hanno salvato un cane che aveva la testa incastrata in una bottiglia di plastica. Molto probabilmente avrebbe perso la vita in poco tempo se non fossero andati a vedere.

CREDIT: FACEBOOK

Questi angeli con la divisa sono sempre pronti ad intervenire se un animale o un essere umano ha bisogno del loro aiuto. Mettono anche in pericolo le loro vite per salvare quella del prossimo.

In questa vicenda drammatica, il tutto è avvenuto in una giornata come le altre. Erano nel loro dipartimento ed erano impegnati nelle loro faccende.

Ad un certo punto però, hanno ricevuto la chiamata da parte di una donna che li informava di aver visto un cane in condizioni molto gravi. Il cucciolo si era messo in un guaio molto grande e la sua situazione era davvero disperata.

CREDIT: FACEBOOK

Nessuno sa come sia potuto accadere, ma il piccolo era riuscito ad infilare la sua testa in una bottiglia di plastica e non riusciva più ad uscire. Visto il suo stato, era triste e spaventato.

La donna si è resa conto delle sue condizioni per caso. Stava camminando in strada ed ha sentito il cucciolo piangere e disperarsi. Quando si è avvicinata ed ha visto cosa gli era successo, non ha esitato nemmeno un secondo ed ha allertato in fretta i pompieri.

L’intervento dei vigili del fuoco per il cane in difficoltà

I vigili del fuoco, proprio come in ogni situazione, sono arrivati sul posto in pochi minuti. Sapevano che il cane aveva bisogno del loro aiuto e sono andati in fretta a vedere.

Dopo aver analizzato bene la situazione, due pompieri hanno deciso di tenere fermo il cucciolo ed altri due, con un attrezzo particolare, hanno tagliato la bottiglia di plastica, per riuscire a liberarlo.

CREDIT: FACEBOOK

Per fortuna sono riusciti nel loro obiettivo in pochi minuti. Il cucciolo, nonostante tutto, era in buone condizioni. La notizia più bella è arrivata poco dopo, quando i vigili hanno informato tutti di aver trovato anche una nuova famiglia umana disposta ad adottare il cagnolino.