Il protagonista di questa storia è un cane di nome Shack, rimasto intrappolato sulle rocce del fiume Seymour (Canada). I Vigili del Fuoco sono intervenuti in suo aiuto e si sono lanciati nell’acqua gelida per cercare di salvare il cucciolo spaventato. Un gesto eroico che in pochi giorni ha fatto il giro del mondo.

A lanciare l’allarme, è stato proprio il proprietario di Shack. Quest’ultimo si trovava in compagnia del suo amico a quattro zampe sulle rive del fiume, quando qualcosa ha attirato l’attenzione dell’animale. Ha iniziato a rincorrere una grande anatra lungo la sponda del fiume, finché non si è ritrovato bloccato sulle rocce di una cascata.

Shack non poteva andare né avanti né indietro, non poteva tornare dal suo papà mano ed era completamente terrorizzato.

Anche il proprietario non aveva modo per raggiungerlo e così ha ben pensato di allertare gli uomini del Vigili del Fuoco.

Shack salvo grazie ai Vigili del Fuoco

La temperatura dell’acqua era pericolosa e se il cane fosse caduto nel fiume, probabilmente la corrente lo avrebbe portato via e ritrovarlo non sarebbe stato più così facile.

Il capo dei Vigili del Fuoco è arrivato in soccorso del cucciolo e del suo proprietario, insieme alla sua squadra di uomini con l’equipaggio necessario per mettere in atto il salvataggio. Nel frattempo, Shack continuava ad abbaiare in cerca di aiuto.

Fortunatamente in breve tempo, quegli eroi sono arrivati da lui, lo hanno preso in braccio lo hanno riportato tra le braccia del suo papà.

Dopo la vicenda, i Vigili del Fuoco hanno voluto sottolineare l’importanza della chiamata del proprietario del cane in difficoltà. Se lui o qualunque altro membro della famiglia fosse intervenuto da solo, gettandosi nel fiume, senza il necessario addestramento, probabilmente il tutto si sarebbe trasformato in un enorme tragedia.

Invece Shack e ora salvo e dopo una visita veterinaria, le sue condizioni sono risultate buone. È subito potuto tornare nella sua amorevole casa.