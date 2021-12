Solo pochi giorni fa, due vigili del fuoco ed una veterinaria hanno fatto qualcosa di davvero incredibile. Hanno salvato la vita di una cavalla chiamata Lola, che era caduta in un torrente. Aveva solo la testa fuori dall’acqua e la sua vita era in grave pericolo.

Nessuno sa come sia potuta accadere una cosa simile, ma la cosa certa è che in molti sono rimasti a bocca aperta dall’intervento di queste persone dal cuore enorme.

La piccola Lola vive in una fattoria nel Tennessee. Ha degli amici umani che sono dolci ed amorevoli sia con lei che con gli altri suoi fratellini a quattro zampe. Sono circondati da tutto ciò di cui hanno bisogno.

Il dramma è iniziato nella mattinata dello scorso martedì. La sua amica umana dopo essersi svegliata ha chiamato tutti i suoi animali per la colazione. Tuttavia, si è presto resa conto che di Lola non c’erano tracce.

Non era nei suoi prati ed era una cosa molto strana, poiché non è mai scomparsa, soprattutto quando doveva mangiare. Per questo la donna insieme al marito, ha iniziato a girare tutta la zona per riuscire a ritrovarla.

I due signori hanno fatto la triste scoperta solo pochi minuti dopo. Purtroppo la loro cavalla era caduta nel letto di un torrente ed aveva solo la testa fuori dall’acqua. La sua temperatura corporea era davvero bassa ed aveva urgente bisogno di aiuto.

L’intervento dei vigili del fuoco per salvare la piccola Lola

Sul posto sono arrivati tempestivamente i pompieri delle stazioni di Sugar Creek Township e Buck Creek Township, che si sono messi in fretta a lavoro per aiutarla.

Anche la veterinaria Natalia Skillman era presente. Quest’ultima, oltre a tenere sotto controllo i parametri vitali della piccola cavalla, cercava anche di tenerla tranquilla.

Per fortuna dopo poco tempo sono riusciti a salvarla. Lola dopo un breve ricovero nella clinica veterinaria, è anche potuta tornare a casa. Ora sta bene ed ha solo bisogno di tempo per dimenticare quella brutta esperienza.