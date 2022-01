Vigili del fuoco sono riusciti a salvare la vita di 4 cuccioli, che erano intrappolati in un capannone in fiamme

Solo pochi giorni fa due squadre dei vigili del fuoco sono riuscite a salvare la vita a 4 cuccioli, che erano rimasti intrappolati in un capannone. Tutta la struttura era completamente avvolta dalle fiamme, ma questi eroi hanno messo in pericolo la loro vita, per salvare quella dei piccoli.

CREDIT: TWITTER

Queste persone ogni giorno lavorano e fanno il possibile per salvare chi ne ha più bisogno. Non fanno distinzioni tra esseri umani o animali.

La vicenda che abbiamo deciso di raccontarvi oggi è avvenuta lo scorso 29 dicembre. Precisamente a Midlans, un piccolo stato che si trova in California.

Era una giornata come le altre per gli agenti delle stazioni di Aston Fire Station e Parry Barr Fire Station. Erano impegnati nelle solite faccende e fino a quel momento non era accaduto nulla di insolito.

CREDIT: TWITTER

Ad un certo punto però, una persona che vive in quella zona li ha chiamati per avvisarli che un capannone abbandonato era completamente avvolto dalle fiamme. In pochi minuti la situazione è diventata davvero critica.

I pompieri senza rifletterci, dopo aver preso tutto il materiale necessario, sono andati in fretta sul posto. Tuttavia, dall’interno di quella struttura hanno sentito il pianto disperato di quei poveri cagnolini. Avevano urgente bisogno del loro aiuto.

L’intervento dei vigili del fuoco per salvare i 4 cuccioli

Due agenti sono riusciti ad entrare all’interno del capannone e per fortuna sono riusciti ad individuare in fretta il posto in cui i piccolini si erano rifugiati. Infatti sono riusciti a portarli all’esterno in pochi istanti.

I cuccioli nonostante la brutta esperienza sembravano stare bene. I vigili del fuoco sono riusciti anche ad aiutarli con la maschera per l’ossigeno, poiché 2 di loro ne avevano davvero bisogno. In un post su Twitter hanno scritto:

CREDIT: TWITTER