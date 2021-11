Lo scorso 31 ottobre è avvenuto qualcosa di terribile, ma che per fortuna si è concluso nel migliore dei modi. Un cane scomparso è stato ritrovato e salvato dai vigili del fuoco, dopo che era caduto in un tombino. Era in grave pericolo, ma ora sta bene ed ha anche potuto riabbracciare il suo amico umano.

Vicende simili sono davvero molto belle da raccontare, poiché sono l’ennesima dimostrazione del duro lavoro che svolgono queste persone dal cuore enorme.

Tutto è iniziato nel giorno di Halloween, ad Oklahoma City. Sembrava essere proprio come sempre, l’amico umano aveva lasciato il suo cucciolo a casa ed era andato a lavoro.

Il dramma è avvenuto quando l’uomo è tornato nella sua abitazione. Appena ha aperto la porta, si è reso conto che il suo cagnolino non è andato da lui per salutarlo. Era una cosa davvero molto strana.

Ha provato a cercarlo in giro, ma in pochi istanti ha scoperto che c’era una finestra aperta ed ha capito che era scomparso. Era spaventato poiché non era mai accaduto prima e il piccolo non sarebbe mai sopravvissuto in strada.

L’uomo, con l’aiuto di alcuni suoi amici, ha iniziato a fare il giro di tutto il quartiere, ma del suo cane nessuno aveva notizie. Era praticamente sparito nel nulla.

L’intervento dei Vigili del Fuoco per il cane scomparso

Solo poche ore dopo è venuta fuori la triste realtà. Un vicino di casa ha scoperto che il cucciolo era caduto in un tombino. Piangeva disperatamente con la speranza che qualcuno potesse fare qualcosa per aiutarlo.

Le persone del posto hanno chiamato in fretta i Vigili del Fuoco, che vista la gravità della vicenda, sono presto intervenuti. Questi angeli in divisa hanno lavorato a lungo, ma alla fine sono riusciti a tirare fuori il piccolino.

L’amico umano quando lo ha potuto riabbracciare, è scoppiato in lacrime. Per lui quelle sono state ore lunghe e difficili, che lo hanno sconvolto. Per fortuna però, la vicenda ha avuto il lieto fine che tutti speravano.