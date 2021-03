La drammatica storia di Nox, un cucciolo trovato a vivere in condizioni disperate nel giardino di un'abitazione

La storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi, è davvero straziante. Il protagonista è un cucciolo chiamato Nox, che nonostante avesse una famiglia umana, non conosceva il vero significato della parola amore. Quelle persone lo hanno maltrattato e trascurato per tutta la sua vita.

I volontari nel vedere le condizioni in cui lo tenevano, sono subito intervenuti. Il loro unico scopo era proprio quello di mettere fine alle sue sofferenze.

Tutto è iniziato diverso tempo fa, in una piccola cittadina della Francia. Un gruppo di ragazzi hanno visto questo piccolo a quattro zampe, all’interno di un giardino. Era magro e con lo sguardo spento.

Si sono avvicinati a lui per capire meglio la sua situazione, ma è proprio in quell’istante che hanno fatto la drammatica scoperta. Purtroppo dalle sue condizioni, si vedeva molto bene che veniva trascurato da molto tempo. Quelli che avrebbero dovuto essere i suoi amici umani, non si sono mai occupati di lui.

Non hanno mai pensato al suo benessere e soprattutto, nonostante le basse temperature, lo hanno lasciato fuori. Il suo unico modo di scaldarsi, era rannicchiarsi su se stesso sopra un vecchio materasso.

I volontari nel vedere quella scena drammatica, hanno subito suonato al campanello dell’abitazione. Hanno minacciato quelle persone di chiamare le forze dell’ordine, se non avessero lasciato andare il cucciolo.

Il lieto fine di Nox

Ovviamente i suoi amici umani, impauriti da quelle parole, hanno lasciato subito Nox con quei ragazzi. Non volevano avere alcun tipo di problema, per un cane a cui non erano nemmeno affezionati.

I volontari lo hanno portato nel rifugio ed hanno fatto il possibile per cercare di aiutarlo. Con pazienza, amore e tenacia, gli hanno fatto riconquistare la fiducia negli esseri umani e soprattutto lo hanno fatto tornare a stare bene.

Nox al momento è ancora ricoverato, ma i ragazzi sono sicuri che troverà la famiglia perfetta per lui molto presto. Sperano che vada a vivere in una casa amorevole, con delle persone disposte a fare il possibile per renderlo felice!