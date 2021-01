“Volevo suicidarmi, ho preso la pistola e poi è arrivato lui”. Il racconto della star su come il suo cane le ha salvato la vita

La vita può avere alti e bassi e i momenti di depressione capitano a tutti, che si tratti di un comune mortale o di un personaggio del mondo dello spettacolo. Dolly Parton, la nota star leggendaria, ha recentemente raccontato dei particolari molto intimi della sua vita. La cantante e attrice americana, ha pensato di mettere fine alla sua vita e di suicidarsi.

Durante un’intervista al Dogs Monthy Magazine, Dolly ha raccontato di aver attraversato un periodo molto depressivo. Si sentiva così giù, che è arrivata perfino a pensare di porre fine alla sua vita. Ma oggi l’artista ha 73 anni e se è salva, lo deve ad un essere speciale.

All’epoca, la Parton aveva una pistola a portata di mano. L’arma le serviva per proteggersi dai ladri.

Ero nella mia camera da letto. In quel periodo tutti avevano una pistola in caso di ladri. Ce n’era una in un cassetto vicino al mio letto. Ho aperto il cassetto e l’ho presa.

Proprio mentre la cantante stava per compiere l’estremo gesto, qualcuno ha iniziato a graffiare la sua porta, come se avesse capito ciò che stava per accadere. Era il suo cagnolino Popeye.

L’intervento di Popeye salva la vita a Dolly Parton

Proprio in quel momento, Popeye corse su per le scale e iniziò a graffiare la porta della mia camera da letto. È stato sufficiente per farmi fermare. Ricordo che misi a posto la pistola, aprii la porta e lui entrò e fece un tale clamore. Sembrava che fossimo stati lontani da mesi. Tutto è cambiato da quel momento grazie a Popeye e al Signore.

La confessione di una celebrità su una cosa così personale, aiuta a far luce sulla pervasività della depressione nella nostra società. Il cane è una figura molto importante nella vita di ogni essere umano. Non solo può salvare letteralmente la vita, come Popeye ha fatto per la sua mamma Dolly, ma diversi studi hanno dimostrato che i cani sono in grado di ridurre i sintomi della depressione e dell’ansia.