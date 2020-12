La triste storia di Helen, la randagia trovata davanti un edificio abbandonato in gravi condizioni

La triste storia di una randagia chiamata Helen, ha spezzato i cuori di migliaia di persone. Purtroppo per anni, nessuno si è mai reso conto della sua esistenza e soprattutto delle sue gravi condizioni di salute. Grazie all’aiuto di un gruppo di volontari, ora sta guarendo e la sua trasformazione è davvero meravigliosa.

CREDIT: HOWL OF A DOG

Questa cucciola a quattro zampe, non ha mai avuto una casa calda in cui poter vivere e degli amici umani disposti a prendersi cura di lei. Non ha mai trovato l’amore e soprattutto l’affetto di una famiglia.

I volontari del rifugio Howl Of a Dog, in Romania, un giorno hanno ricevuto una segnalazione da parte di un turista. L’uomo ha visto la cagnolina, sdraiata davanti la porta di un edificio abbandonato.

Il suo sguardo era triste e spento. Era molto magra e sin da subito ha capito che aveva bisogno di aiuto. Lui non poteva salvarla, per questo ha deciso di avvisare i ragazzi di questa grave vicenda.

CREDIT: HOWL OF A DOG

I volontari sono andati in fretta sul posto ed hanno notato che nonostante ciò che aveva passato nella vita, Helen aveva ancora fiducia negli esseri umani. Infatti grazie al cibo ed all’affetto sono riusciti a prenderla ed a portarla nel loro rifugio.

Il medico dopo la visita ha scoperto che era affetta da una malattia causata dalle zecche, chiamata Anaplasmosi. Una condizione molto rara che comporta febbre, dolori alle ossa, anoressia ed anche letargia. Di conseguenza aveva bisogno di cure e trattamenti in fretta.

La trasformazione di Helen

CREDIT: HOWL OF A DOG

I volontari si sono presi cura di lei per settimane. Non l’hanno mai lasciata sola ed hanno fatto il possibile per farla sentire amata e protetta. Grazie ai loro trattamenti ci sono stati i miglioramenti che tutti desideravano.

Il duro di questa straordinari ragazzi ha portato a risultati meravigliosi. Helen ha fatto un’incredibile trasformazione e nel vederla tutti sono rimasti stupiti. Ecco il video della sua storia di seguito:

CREDIT: HOWL OF A DOG

Al momento la cucciola a quattro zampe, è ancora nel rifugio circondata dall’amore e dalle cure di questi volontari, che vogliono solo donarle tutto quello di cui ha bisogno. Non sono riusciti ancora a trovare la famiglia perfetta per lei, ma tutti sono certi che troveranno degli amici umani amorevoli, molto presto.