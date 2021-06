Volontari dopo una segnalazione, salvano la vita di 4 cani che erano stati usati per i combattimenti

Una vicenda drammatica è avvenuta nei giorni scorsi nella Carolina del Nord. Un gruppo di volontari hanno salvato la vita di 4 cani, che erano nel cortile di un’abitazione. Erano usati per i combattimenti e le loro condizioni, ovviamente, erano davvero gravi. Avevano bisogno di cure ed aiuto.

CREDIT: YOUTUBE

Episodi simili sono molto più comuni di quello che si crede. Il fenomeno dei combattimenti, nonostante sia crudele e meschino, è molto diffuso.

Era un giorno come gli altri per i volontari dell’associazione Animal Rescue and Response. Erano nel loro rifugio a fare le loro solite faccende.

Ad un certo punto, hanno ricevuto una segnalazione molto strana. Una persona del posto li stava informando delle condizioni in cui vivevano 4 cuccioli, nel giardino di un’abitazione. Erano magri, disidratati e feriti.

CREDIT: INSTAGRAM

Proprio per questo, i ragazzi hanno deciso di chiedere aiuto alle forze dell’ordine e di andare a vedere cosa stava accadendo. Al loro arrivo, però, si sono trovati davanti ad una scena drammatica.

I cagnolini erano soli e tristi. Avevano cicatrici e ferite aperte su molte parti dei loro corpi. Inoltre, erano anche molto magri e disidratati. Però, nonostante tutto, avevano ancora fiducia negli esseri umani. Si sono lasciati toccare da tutti.

Il salvataggio dei 4 cani nell’abitazione

CREDIT: YOUTUBE

I volontari grazie alla dolcezza dei cuccioli, sono riusciti a prenderli e a portarli nel loro rifugio. Infatti li hanno sottoposti a tutte le cure necessarie sin da subito.

Avevano bisogno di tempo, amore e pazienza, per dimenticare ciò che avevano vissuto. Però, nessuno dei ragazzi aveva intenzione di mollare. Infatti hanno fatto il possibile per riuscire ad aiutarli. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La vicenda, ovviamente, è diventata virale sul web e tante persone si sono complimentate con i volontari per questo lavoro. I cani ora sono ancora nel rifugio, ma a breve arriverà anche per loro il lieto fine che tutti desiderano.