Wilbur è una dolce pecora, che in realtà si comporta come un cane. Da quando la sua amica umana l’ha adottata, cerca di fare il possibile per starle sempre vicino e vuole anche dormire al suo fianco. La sua commovente storia è diventata virale sul web. Tutti sono rimasti stupiti nel vederla.

Liberty May è una ragazza di soli 21 anni, che vive in Svizzera. Sin da quando era una bambina ha sempre avuto un amore profondo per gli animali.

Per questo motivo, nel momento in cui ha deciso di trasferirsi in una casa, ha deciso di prendere in affitto una fattoria. È proprio a quel punto che ha deciso di adottare la piccola Wilbur.

Questa pecora rispetto alle altre, è molto diversa. Ha un naso nero e la sua pelliccia è bianca e curata. Il suo aspetto è diverso ed è molto raro trovare animali con queste caratteristiche.

Inoltre, la piccola ha instaurato un legame speciale con la sua amica umana. Amano passare molto tempo insieme e soprattutto ama dormire sempre al suo fianco. Non si comporta come gli altri fratellini a quattro zampe, ma come un cane.

Tutti in paese, quando le vedono passeggiare, si fermano solo per farle una carezza e per giocare con lei per qualche minuto. La sua storia è diventata virale sul web.

Il rapporto tra Wilbur e Liberty

Liberty in un’intervista ha voluto parlare proprio della sua amata pecora. Ci ha tenuto a dire, che per lei è molto importante e non riuscirebbe più ad immaginare la sua vita senza averla al suo fianco.

La ragazza ha anche ammesso che l’aiuta in tutte le faccende. Le rimane vicino mentre fa tutti i lavori nella fattoria. L’aiuta anche con gli agnellini appena nati. Ecco il video della sua storia di seguito:

Wilbur è molto famosa sui social proprio per le sue rare caratteristiche e per il suo comportamento insolito. Le persone nel vederla sono rimaste stupite.