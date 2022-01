Quando Graham ha trovato Willow, ha notato subito che le sue zampe posteriori avevano qualcosa che non andava: ma guardateli oggi

Quella che vi raccontiamo oggi è una storia innanzitutto d’amore, ma anche di amicizia e di coraggio. I protagonisti sono un uomo di nome Graham Whatmough e un cagnolino di nome Willow. Insieme, i due amici sono riusciti a superare delle sfide e degli ostacoli che sembrerebbero insormontabili per chiunque. Leggete di seguito la loro storia e, se vi piace, condividetela con i vostri amici.

La vita di questo ragazzo di nome Graham fino a qualche tempo fa era abbastanza piatta. Lavorava in un giacimento petrolifero e sentiva che i suoi sogni fossero in stand by.

Da lì è partita la sua decisione di lasciare tutto e di dedicarsi a quella che era la sua più grande passione, quella della fotografia. Si è licenziato ed ha iniziato a viaggiare e lavorare come fotografo e videografo freelance.

Da allora ha iniziato a viaggiare in lungo e in largo, esplorando posti nuovi ogni giorno e apprezzando le meraviglie che madre natura sa regalare.

Un giorno, durante una delle sue classiche sessioni di fotografia immerso nei boschi, ha notato qualcosa di strano sulk suo cammino e ha deciso di avvicinarsi.

Ho fatto solo pochi passi in più e ho visto un albero caduto e un animale bianco sporco sdraiato dietro di esso. Ho pensato che dovesse essere un piccolo cervo o un coyote nascosto perché non si muoveva né emetteva alcun suono. Poi ho visto un collare rosa e ho capito che era un cane

Graham e Willow, un’amicizia scritta nel destino

Nonostante quel cucciolo mostrasse i denti e diffidenza verso quello sconosciuto, Graham non si è certo arreso facilmente. Gli ha dato da mangiare e da bere, conquistando così la sua fiducia. Poi lo ha invitato ad alzarsi ed è stato in quel momento che il giovane ha notato che le zampe posteriori del cucciolo avevano qualcosa che non andava.

Nella successiva visita dal veterinario si è scoperto che le zampe di Willow erano rotte e che avevano iniziato a guarire in maniera impropria. Il dottore ha detto a Graham che le possibilità erano due: l’amputazione o un’operazione molto costosa.

Graham non poteva permettersi quella spesa, ma allo stesso tempo non voleva che Willow soffrisse e restasse per sempre senza le sue gambe. Così, dopo averlo adottato, ha iniziato con lui un percorso di fisioterapia anticonvenzionale.

Ogni giorno massaggiava le sue zampe e le tirava indietro per far migliorare la mobilità. E con grande stupore, tutto ciò ha funzionato alla grande.

Oggi Willow è tornato a camminare e correre praticamente come se non gli fosse mai successo nulla. Lui ama fare le escursioni col suo nuovo papà e non si separa mai da lui.