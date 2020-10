Oggi vogliamo raccontarvi il meraviglioso gesto del noto attore Zac Efron, che ha aperto le porte del suo cuore ad una amica a quattro zampe che nella vita non aveva mai conosciuto l’amore. Tilly è stata abbandonata in un rifugio kill e poiché nessuno si è mai interessato a lei, è finita sulla lista per l’eutanasia.

Proprio mentre si trovava sul tavolo, pronta per l’iniezione, è accaduto qualcosa di meraviglioso. I volontari di un’associazione del posto, la Bark n’Bitches Dog Boutique, dopo essere venuti a conoscenza della sua storia, si sono presentati alla struttura ed hanno impedito la soppressione. Si sono presi la piena responsabilità del cane e hanno firmato tutti i documenti per portarlo via da quell’orribile posto:

Tilly si trovava nella stanza per essere soppressa, quando siamo entrati e l’abbiamo portata via. Dopo aver raccontato la sua storia, una persona si è interessata a lei. Questo ragazzo nelle foto, si chiama Zac Efron. Sappiamo che è un noto attore, ma noi crediamo che sia più una di quelle persone che “serve ai tavoli”.

È entrato nel nostro rifugio e si è completamente innamorato della cagnolina. Ha seguito l’intera procedura per l’adozione e l’ha portata a casa con se. Oggi Tilly vive con lui e si chiama MACA.

Il post di Zac Efron dopo l’adozione di MACA

Efron ha annunciato l’arrivo di MACA nella sua vita, sul suo profilo ufficiale Twitter, lo scorso mercoledì. Ha pubblicato delle meravigliose foto, che testimoniano l’inizio di una grande storia d’amore.

Dopo aver perso, nel 2016, il suo amico a quattro zampe Puppy, l’attore non aveva più aperto la sua casa ad un altro animale. Oggi ha fatto una scelta molto importante. Ha salvato la vita ad un cane che si trovava sul letto di morte e che, probabilmente, senza di lui avrebbe passato tutta la sua vita nella struttura della Bark n’Bitches Dog Boutique.

I volontari hanno voluto omaggiare Zac Efron sulla pagina Instagram dell’associazione, per mostrare un lato dell’attore che in pochi conoscono.

Hanno voluto definirlo un ragazzo che “serve ai tavoli”, per sottolineare il fatto che la sua fama, in quel momento, non ha avuto alcuna importanza. Zac è entrato in quel rifugio ed ha rivolto il suo sguardo al cane più sfortunato. Un cane che un qualsiasi altro adottante, non avrebbe nemmeno guardato.