La vita di Zeke non è stata facile, ma nonostante tutto, il dolce cucciolo non perde mai occasione per sorridere. Le sue immagini si sono diffuse sul web ed hanno conquistato il cuore di migliaia di utenti.

Una delle volontarie che si è occupata di lui dal momento del salvataggio, ha raccontato:

Non riesco ad esprimere quanto sia adorabile. Zeke ama ricevere attenzioni ed interagire con le persone. Ora ha un enorme fan club presso il nostro rifugio, che include anche il personale e i volontari. Se entri nel suo box del rifugio, la prima cosa che vuole fare è sporgersi e sedersi sulle tue ginocchia. Anche se è un grosso cane, crede davvero di essere un cucciolo.

Zeke è stato salvato quando aveva soltanto sette mesi. Dopo una visita medica, il veterinario ha scoperto che era affetto da un difetto congenito e che avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico. Si tratta di un difetto che influisce soltanto sul suo aspetto e non sulle sue condizioni di salute.

Dopo qualche mese, il cagnolino ha trovato una famiglia. Ma quando le cose sono diventate più difficili, quelle stesse persone lo hanno riportato al rifugio. Oggi vive ancora dentro la struttura e sta cercando una casa per sempre. I volontari si occupano quotidianamente di lui, lo rassicurano e lo fanno sentire amato. Non hanno intenzione di affidarlo a nessuna famiglia, se non dopo controlli accurati. Non vogliono che Zeke si ritrovi a soffrire per la terza volta.

I ragazzi sperano che il suo sorriso storto, prima o poi, riesca a conquistare il cuore di qualcuno.