La triste storia di Zena e Skye due pastori tedeschi abbandonati due volte in poche settimane

La storia di Zena e Skye è molto triste, poiché sono state abbandonate da due famiglie nel giro di poche settimane. Hanno sofferto molto la separazione con i loro amici umani e nonostante i tentativi dei volontari di aiutarle, la loro situazione si sta rivelando più difficile del previsto. Hanno molte difficoltà a fidarsi.

CREDIT: SIDEWALK SPECIALS

Le cucciole a quattro zampe, erano state adottate da una coppia, quando avevano solamente pochi mesi di vita. Hanno instaurato da subito un bel legame con tutta la famiglia.

Infatti erano tutti felici di poterle avere nelle loro vite. Zena e Skye si sentivano amate e protette. Avevano un rapporto speciale con i loro amici umani, che volevano solo vederle stare bene.

Un giorno però, è accaduto qualcosa di davvero drammatico. La coppia ha avuto un importante proposta di lavoro in Africa e non sono riusciti a rifiutare. Non potevano portare le loro cagnoline con loro ed hanno preso una decisione davvero drammatica.

CREDIT: SIDEWALK SPECIALS

Hanno deciso di lasciare Zena e Skye da un loro parente. Le due piccole a quattro zampe, non hanno preso affatto bene questo cambiamento improvviso ed infatti, non si sono mai adattate nella nuova casa.

Quelle persone che dovevano occuparsi di loro, invece di avere pazienza e di aiutarle, hanno deciso di abbandonarle poche settimane dopo. Hanno chiamato i volontari di Sidewalk Specials e le hanno portate nel rifugio.

Il triste passato di Zena e Skye

CREDIT: SIDEWALK SPECIALS

I ragazzi sin da subito hanno fatto il possibile per capire le loro condizioni, ma le cucciole erano molto spaventate dagli esseri umani. Nessuno sa cosa hanno vissuto in quell’abitazione, ma sicuramente non hanno trovato degli amici umani amorevoli.

Per aiutarle a riprendersi, i volontari hanno deciso di trovare una famiglia affidataria, disposta ad occuparsi di loro. Hanno bisogno di cure, di amore e di molte attenzioni. Ecco il video della loro storia di seguito:

CREDIT: SIDEWALK SPECIALS

Al momento sono ancora con quelle persone, in attesa che riescano a superare i traumi subiti dalla difficile separazione. Però, stanno ancora aspettando degli amici umani, disposti ad adottarle per sempre.