La storia dell’abbandono del povero cane Zeppelin è stata diffusa sul web dall’associzione di salvataggio The Abandoned Ones “Saving Animals in Danger”. I volontari sono intervenuti in soccorso di un povero cucciolo, lasciato per strada con una gabbia, una pettorina, un guinzaglio e una coperta.

Credit: The Abandoned Ones “Saving Animals in Danger” – Facebook

Il cucciolo è rimasto per tutto il tempo nel punto preciso in cui. per l’ultima volta, ha visto quella persona che per lui era la sua famiglia, ma che invece lo aveva tradito. Se non fosse stato per una casualità, Zeppelin sarebbe morto di fame e di sete, perché la sua fedeltà era la cosa più importante per lui.

Hai pensato che lasciarlo con la sua cuccia, il guinzaglio e la pettorina ti avrebbe fatto sentire meno in colpa per averlo abbandonato. Beh, lascia che ti dica cosa hai fatto. Non solo lo hai lasciato nel punto più pericoloso, ma lo hai lasciato a chiedersi cosa abbia fatto di male. Lo hai lasciato vicino un’autostrada molto trafficata e sotto la pioggia battente. Aveva così paura che non riusciva a smettere di abbaiare.

Credit: The Abandoned Ones “Saving Animals in Danger” – Facebook

Ti stava aspettando, ne siamo sicuri. Non cercherò scuse per qualcuno che ha caricato in macchina il proprio cane con i suoi oggetti personali e l’ha poi scaricato in un posto dove nessuno lo avrebbe trovato. Non sei stato capace di portarlo in un rifugio e consegnarlo in mani che lo avrebbero protetto. Se non fossimo stati noi a salvarlo, altri si sarebbero avvicinati a lui ipotizzando che fosse aggressivo. Ci sono voluti 45 minuti per salvarlo, è stata la notte più lunga della mia vita!!

Il viaggio verso il rifugio

Il volontario che ha scritto questo lungo post, ha poi raccontato che per tutto il viaggio verso la loro struttura, il cucciolo ha pianto. Sapeva che lo stavano portando via dall’unico posto dove avrebbe rivisto il suo amato proprietario. Perché il suo cuore puro non immaginava nemmeno che quell’essere non sarebbe più tornato.

Una volto raggiunto il rifugio, Zeppelin è stato sottoposto ad una visita veterinaria e i soccorritori si sono occupati di fargli un bel bagno.

La nuova vita del cane Zeppelin

Dopo un periodo di cure e il lavoro dei volontari, questo bellissimo cagnolino ha trovato una famiglia amorevole ed oggi è finalmente felice.

Credit: The Abandoned Ones “Saving Animals in Danger” – Facebook

Le immagini hanno scaldato il cuore dell’intero mondo del web.